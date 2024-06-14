Катарина Гербольдт: «От неудачного исполнения сальто можно получить серьезные травмы. Я за то, чтобы было больше фигурного катания, нежели атлетического спорта»

Катарина Гербольдт выступила против разрешения сальто в фигурном катании.

исключил сальто из списка запрещенных элементов. Ранее за исполнение сальто фигурист наказывался двумя баллами штрафа.

«Я, наверное, все-таки против данного разрешения. От неудачного исполнения сальто можно получить действительно серьезные травмы.

Я за то, чтобы было больше фигурного катания, нежели атлетического спорта.

Потому что разгоны и четверные прыжки становятся совершенно другими и пропадает красота фигурного катания, за что все его и любили», — сказала .