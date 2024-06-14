Катарина Гербольдт: «От неудачного исполнения сальто можно получить серьезные травмы. Я за то, чтобы было больше фигурного катания, нежели атлетического спорта»

Теги Катарина Гербольдт ISU Спорт-Экспресс Фигурное катание

Катарина Гербольдт выступила против разрешения сальто в фигурном катании.

ISU исключил сальто из списка запрещенных элементов. Ранее за исполнение сальто фигурист наказывался двумя баллами штрафа. 

«Я, наверное, все-таки против данного разрешения. От неудачного исполнения сальто можно получить действительно серьезные травмы.

Я за то, чтобы было больше фигурного катания, нежели атлетического спорта.

Потому что разгоны и четверные прыжки становятся совершенно другими и пропадает красота фигурного катания, за что все его и любили», — сказала Гербольдт.

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4 комментария
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Да не будут фигуристы повально прыгать сальто, это было оригинально у одного-двоих, ну а сейчас какой смысл утруждаться?!
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Сальто, конечно же, не так важно, но ФК это всё же спорт, и прыжки главная составляющая, а красоту можно в шоу смотреть, кому нравится.
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Может ФК когда-нибудь и разделят как гимнастику на художку и акробатику...Сашка Трусова жаль до этого момента не...Хотя, если это разделение пройдет в ближайшие 3-5л, возможно есть еще шанс и Сашку в таких турнирах увидеть)))) Впрочем, о чем это я. Она уже ничего не прыгнет из своих квадов(
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Любой прыжок травмоопасный, а ещё хуже - выброс фигуристки в парном катании. Это сальто перестанет быть оригинальным и я не думаю, что этим элементом можно улучшить оценки программы.
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