Катарина Гербольдт: «От неудачного исполнения сальто можно получить серьезные травмы. Я за то, чтобы было больше фигурного катания, нежели атлетического спорта»
Катарина Гербольдт выступила против разрешения сальто в фигурном катании.
ISU исключил сальто из списка запрещенных элементов. Ранее за исполнение сальто фигурист наказывался двумя баллами штрафа.
«Я, наверное, все-таки против данного разрешения. От неудачного исполнения сальто можно получить действительно серьезные травмы.
Я за то, чтобы было больше фигурного катания, нежели атлетического спорта.
Потому что разгоны и четверные прыжки становятся совершенно другими и пропадает красота фигурного катания, за что все его и любили», — сказала Гербольдт.