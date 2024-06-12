Татьяна Навка: «Валиева готовится к поступлению в институт и сама контролирует свои тренировки. В ближайшее время она выйдет на лед, и мы начнем подготовку к шоу»
Татьяна Навка высказалась об участии Камилы Валиевой в ее ледовых шоу.
Валиева была дисквалифицирована Спортивны арбитражным судом до декабря 2025 года за допинг. Несмотря на дисквалификацию, она примет участие в летних ледовых шоу Татьяны Навки в Сочи.
«Камила уже взрослая девочка, она сейчас, как я уже сказала ранее, готовится к поступлению в институт, и сама контролирует свои тренировки.
В ближайшее время она выйдет на лед, и мы начнем подготовку.
У нас есть все разрешения на участие Камилы в наших шоу, она могла выступать в наших шоу и ранее.
У нас проходило достаточно большое количество шоу в весеннее время, но она из-за того, что готовилась к поступлению в институт, просто приняла решение окунуться в учебу и поступить в этом году в институт», – сказала Навка в ходе видеоконференции в Сириусе.
Молодцы. Нашли лазейку. Только так с ними и нужно.