Татьяна Навка: «Валиева готовится к поступлению в институт и сама контролирует свои тренировки. В ближайшее время она выйдет на лед, и мы начнем подготовку к шоу»

Татьяна Навка высказалась об участии Камилы Валиевой в ее ледовых шоу.

Валиева была дисквалифицирована Спортивны арбитражным судом до декабря 2025 года за допинг. Несмотря на дисквалификацию, она примет участие в летних ледовых шоу Татьяны Навки в Сочи.

«Камила уже взрослая девочка, она сейчас, как я уже сказала ранее, готовится к поступлению в институт, и сама контролирует свои тренировки.

В ближайшее время она выйдет на лед, и мы начнем подготовку.

У нас есть все разрешения на участие Камилы в наших шоу, она могла выступать в наших шоу и ранее.

У нас проходило достаточно большое количество шоу в весеннее время, но она из-за того, что готовилась к поступлению в институт, просто приняла решение окунуться в учебу и поступить в этом году в институт», – сказала Навка в ходе видеоконференции в Сириусе.