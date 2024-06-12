Татьяна Навка: «Валиева готовится к поступлению в институт и сама контролирует свои тренировки. В ближайшее время она выйдет на лед, и мы начнем подготовку к шоу»

Теги Татьяна Навка допинг WADA Олимпиада-2022 Р-Спорт Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась об участии Камилы Валиевой в ее ледовых шоу.

Валиева была дисквалифицирована Спортивны арбитражным судом до декабря 2025 года за допинг. Несмотря на дисквалификацию, она примет участие в летних ледовых шоу Татьяны Навки в Сочи. 

«Камила уже взрослая девочка, она сейчас, как я уже сказала ранее, готовится к поступлению в институт, и сама контролирует свои тренировки.

В ближайшее время она выйдет на лед, и мы начнем подготовку. 

У нас есть все разрешения на участие Камилы в наших шоу, она могла выступать в наших шоу и ранее.

У нас проходило достаточно большое количество шоу в весеннее время, но она из-за того, что готовилась к поступлению в институт, просто приняла решение окунуться в учебу и поступить в этом году в институт», – сказала Навка в ходе видеоконференции в Сириусе.

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2 комментария
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Надеюсь теперь все поняли почему Тане не дали грант напрямую?!
Молодцы. Нашли лазейку. Только так с ними и нужно.
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Тут, конечно, всё непросто, но правильно.
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