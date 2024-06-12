Попова о повышении максимального возраста юниорских пар: «Не вижу ничего критичного. Пара будет выходить на взрослый уровень более скатанной»

Теги ISU пары Бетина Попова Фигурное катание

Попова заявила, что не видит ничего критичного в повышении возраста юниорских пар.

По решению конгресса ISU девушки в спортивных парах смогут выступать на юниорских стартах до 21 года, юноши – до 23 лет. 

«В спортивных парах всегда достаточно большая разница в возрасте, она может достигать 5-6 лет, совершенно спокойно, учитывая ростовые, физические критерии.

Из‑за этого получаются ситуации, когда парень уже в мастерах, а девочка совсем маленькая. Не вижу в этом решении ничего критичного, особенно учитывая, что в Европе, США немного сильных пар.

Плюс пара будет выходить на взрослый уровень с опытом, более скатанной», – сказала хореограф Бетина Попова.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Проблема только в таком возрасте в юниорах сохранить пару. Даже в Америке и даже чемпионские пары по юниорам не всегда сохраняются и выходят во взрослые.
+1
-1
0
Бывшая танцорша Бетина, поэтому и такие высказывания...
0
0
0
Новые Гордеева-Гриньков, сидите в юниорах и даже не думайте о большем.
0
0
0
Ответ Лакс
Проблема только в таком возрасте в юниорах сохранить пару. Даже в Америке и даже чемпионские пары по юниорам не всегда сохраняются и выходят во взрослые.
А если бы эта условная пара уже перешла во взрослые, этой проблемы сохранения уже не было бы? Я искренне не понимаю в чем плюсы и минусы такого изменения возрастного ценза.
Вот и у специалистов разное отношение.
0
0
0
Ответ Olga.t
А если бы эта условная пара уже перешла во взрослые, этой проблемы сохранения уже не было бы? Я искренне не понимаю в чем плюсы и минусы такого изменения возрастного ценза. Вот и у специалистов разное отношение.
Думаю что сделано для западных стран из-за их проблем с наличием конкурентных пар в нормальном юниорском возрасте при наличии фактически взрослых, но не конкурентных уже на взрослом уровне. 20летним просто сложно перейти потому что 30летние не пускают и не освобождают места.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий