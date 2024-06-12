Попова о повышении максимального возраста юниорских пар: «Не вижу ничего критичного. Пара будет выходить на взрослый уровень более скатанной»

Попова заявила, что не видит ничего критичного в повышении возраста юниорских пар.

По решению конгресса ISU девушки в спортивных парах смогут выступать на юниорских стартах до 21 года, юноши – до 23 лет.

«В спортивных парах всегда достаточно большая разница в возрасте, она может достигать 5-6 лет, совершенно спокойно, учитывая ростовые, физические критерии.

Из‑за этого получаются ситуации, когда парень уже в мастерах, а девочка совсем маленькая. Не вижу в этом решении ничего критичного, особенно учитывая, что в Европе, США немного сильных пар.

Плюс пара будет выходить на взрослый уровень с опытом, более скатанной», – сказала хореограф Бетина Попова.