Елизавета Туктамышева: «Понижать стоимость сложных прыжков нелогично. Чем больше риска, тем интереснее соревнования»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева назвала нелогичным понижение стоимости элементов ультра-си.

«Когда я восстановила тройной аксель, мне было не до того, что его стоимость в 2018-м упала. Потому что я была очень рада, что вернула прыжок.

Снижение базовой стоимости прыжковых элементов сказалось больше на четверных. Но ISU начал этот сдвиг еще в 2010-м, когда Эван Лайсачек обыграл Евгения Плющенко в Ванкувере. По-моему, это не совсем правильно.

Я знаю, насколько тяжелым может быть тройной аксель. Его освоение не сравнится ни с одним другим тройным прыжком, это намного сложнее.

Даже сейчас, когда я восстанавливаю прыжки, лутц и флип даются легко, а вот тройной аксель – это серьезное испытание. И понижать стоимость таких сложных прыжков, которые исполняют далеко не все, будто бы нелогично.

Ведь чем больше риска, тем больше мы видим сложных элементов, тем интереснее соревнования. И именно это ведет к повышению популярности: стремление к рекордам, сложным программам.

Наоборот, спортсменов, которые изучают что-то новое, нужно поощрять», – написала чемпионка мира 2015 года в своем блоге на Sports.

«Не надо так часто менять правила, фигуристам нужна свобода». Манифест Лизы Туктамышевой

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