Ирина Роднина: «ISU несут большие финансовые издержки. Нет прежних доходов от ТВ, рекламы, не интересно спонсорам без российских спортсменов»

Теги телевидение сборная России Ирина Роднина ISU деньги Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась об убытках ISU из-за недопуска российских спортсменов.

– А запрет на участие в международных соревнованиях, скажем, в фигурном катании, негативно влияет на развитие нашего спорта или есть свои плюсы?

– Я вас умоляю. Мы нормально развиваемся, у нас хороший тренерский состав. И очень здорово, что среди них немало чемпионов, они накатались, насоревновались и теперь стали заниматься практикой. Западу не удастся нас огорчить. Они сами терпят большие убытки. Большие финансовые проблемы.

Возьмем Международный союз конькобежцев (ISU). Это одна из самых богатых спортивных организаций. До сих пор они награждают медалями из чистого золота. У меня дома килограмм золота! Но в данный момент свою штаб-квартиру в швейцарском Лугано этот союз поставил под рассрочку.

А все потому, что нет прежних доходов от телевидения, рекламы, не интересно спонсорам без российских спортсменов. Не интересно смотреть такие соревнования, вот и несут большие финансовые издержки, – ответила трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

Российские спортсмены не допускаются до соревнований под эгидой ISU с 2022 года.

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4 комментария
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Ирина Константиновна, а можно адрес дома узнать?
А, он в Штатах ...
Это другое....
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Роднина: «ISU несут большие финансовые издержки. --- Ха-ха-ха! Бухгалтер ИСУ объявился! исстрадалась вся.
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Но в данный момент свою штаб-квартиру в швейцарском Лугано этот союз поставил под рассрочку.
- ну и что это значит?)
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Разве от России был не только Кагоцел? Это не Япония с США с их деньгами. А трансляции покупает Окко же все равно, значит платит ИСУ
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