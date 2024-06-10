Роднина о карьере в спорте и политике: «Не надо ничего сравнивать. Котлеты отдельно, мухи отдельно – все разное»

Теги Ирина Роднина Государственная дума Политика Спорт-Экспресс Фигурное катание

Ирина Роднина призвала не сравнивать ее карьеры в политике и спорте.

Роднина – трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и действующий депутат Госдумы РФ.

– Где вам тяжелее было построить карьеру – в спорте или в политике?

– Знаете, я ничего не строила. Я не строитель. Я занималась спортом. И это не карьера. Тогда не существовала фраза «карьера в спорте». Политики тоже занимаются конкретным делами. Ничего не строю. Я работаю.

После окончания спорта работала в центральном комитете комсомолов – это тоже по-своему политика. Не надо ничего сравнивать. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Все разное, – ответила Роднина.

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19 комментариев
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Правильно сказала - в политике она ноль...
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Для автора статьи - если что, комсомол он один был.
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Ответ R Air
В политике она муха или котлета?
Муха на котлете )).
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Ответ R Air
В политике она муха или котлета?
В политике она то, на что мухи слетаются.
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Ответ slmk
Муха на котлете )).
Это в лучшем случае. Главное, что не в котлете. Или вообще - котлета из мух.
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Ответ Честный контроль
ЕГЭ, оно беспощадно.
ЦВБП :)
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В политике она муха или котлета?
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Зато ее действия в политике отражались на простых людях.
Котлеты отдельно, но зеленые и большие, и сочные.
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Так и мы не против отделения, чтобы разного рода "мухи" не лезли в спорт, а тем более в политику.
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неудача случилась с котлетами по-киевски, добавила политик роднина.
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"После окончания спорта работала в центральном комитете комсомолов".
Видимо так "работала", что забыла как правильно называлась упомянутая организация - Центральный комитет ВЛКСМ или в просторечье Центральный комитет комсомола.
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эт точно
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Ответ papadok
Для автора статьи - если что, комсомол он один был.
ЕГЭ, оно беспощадно.
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Ответ Честный контроль
ЕГЭ, оно беспощадно.
Это не ЕГЭ, это компьютерные редакторы. Думайте о людях лучше :)
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Ответ papadok
Для автора статьи - если что, комсомол он один был.
Я, кстати, не исключаю, что Роднина именно так и ответила
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Ответ lus
"После окончания спорта работала в центральном комитете комсомолов". Видимо так "работала", что забыла как правильно называлась упомянутая организация - Центральный комитет ВЛКСМ или в просторечье Центральный комитет комсомола.
Более вероятно, что мы имеем дело с уровнем современных журналистов, чем с тем, что Роднина что-то забыла.
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Я депутат Госдумы, как все по методичке ненавижу запад. Дочь живет в США, главном вражеском государстве. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Все разное, – ответила Роднина.
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Котлеты в спорте, мухи в политике
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Господи, котлеты у Родниной только в виде туго свернутых купюр с американскими президентами.Это она и имела ввиду, котлеты отдельно, а народ, то есть мухи,от ее котлет отдельно!
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