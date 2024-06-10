Роднина о карьере в спорте и политике: «Не надо ничего сравнивать. Котлеты отдельно, мухи отдельно – все разное»

Ирина Роднина призвала не сравнивать ее карьеры в политике и спорте.

Роднина – трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и действующий депутат Госдумы РФ.

– Где вам тяжелее было построить карьеру – в спорте или в политике?

– Знаете, я ничего не строила. Я не строитель. Я занималась спортом. И это не карьера. Тогда не существовала фраза «карьера в спорте». Политики тоже занимаются конкретным делами. Ничего не строю. Я работаю.

После окончания спорта работала в центральном комитете комсомолов – это тоже по-своему политика. Не надо ничего сравнивать. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Все разное, – ответила Роднина.