Известный американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер в 85 лет
Известный американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер в 85 лет.
«Американское фигурное катание оплакивает потерю легенды тренерского дела Фрэнка Кэрролла.
Член Залов славы фигурного катания мира и США, Фрэнк сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы», – говорится в сообщении Федерации фигурного катания США.
Кэрролл тренировал олимпийского чемпиона и чемпиона мира Эвана Лайсачека, пятикратную чемпионку мира Мишель Кван, двукратную чемпионку мира Линду Фратианне.
Также тренер работал с Грейси Голд, Денисом Теном и Тимати Гейблом.
Кэрролл завершил карьеру тренера в 2018-м году. До этого момента его ученики выступали на шести Олимпиадах подряд.