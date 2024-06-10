Известный американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер в 85 лет

Теги Эван Лайсачек Мишель Кван сборная США Федерация фигурного катания США Фрэнк Кэрролл Денис Тен Грейси Голд Тимоти Гейбл Фигурное катание

Известный американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер в 85 лет.

«Американское фигурное катание оплакивает потерю легенды тренерского дела Фрэнка Кэрролла.

Член Залов славы фигурного катания мира и США, Фрэнк сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы», – говорится в сообщении Федерации фигурного катания США.

Кэрролл тренировал олимпийского чемпиона и чемпиона мира Эвана Лайсачека, пятикратную чемпионку мира Мишель Кван, двукратную чемпионку мира Линду Фратианне.

Также тренер работал с Грейси Голд, Денисом Теном и Тимати Гейблом.

Кэрролл завершил карьеру тренера в 2018-м году. До этого момента его ученики выступали на шести Олимпиадах подряд.

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1 комментарий
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сочувствую его родным и близким, грустная новость (
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