Известный американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер в 85 лет.

«Американское фигурное катание оплакивает потерю легенды тренерского дела .

Член Залов славы фигурного катания мира и США, Фрэнк сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы», – говорится в сообщении фигурного катания США.

Кэрролл тренировал олимпийского чемпиона и чемпиона мира , пятикратную чемпионку мира , двукратную чемпионку мира Линду Фратианне.

Также тренер работал с , Денисом Теном и Тимати Гейблом.

Кэрролл завершил карьеру тренера в 2018-м году. До этого момента его ученики выступали на шести Олимпиадах подряд.