Роднина об Олимпиаде: «На тех условиях, которые нам предлагают, мне участвовать было бы больно. Для меня это было бы неприемлемо»
Ирина Роднина высказалась об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.
Ранее стало известно, что россияне получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Играх. Они смогут выступить в Париже как индивидуальные нейтральные атлеты.
«В мое время такого не могло быть, нам страна или говорила ехать (на Олимпиаду), или говорила не ехать. Но демократия и есть демократия.
На тех условиях, которые нам предлагают, мне участвовать было бы больно и для меня это было бы неприемлемо. Но мы еще не знаем, о каком количестве ведется разговор. У нас осталось всего несколько видов спорта, в которых наши спортсмены могут получить путевки на Олимпиаду.
Какие-то наши федерации сами отказались, а какие-то считают, что этого не надо делать. Каждая федерация принимает такое решение отдельно.
Если спортсмены хотят просто туристами съездить в Париж, это одна ситуация, а если они хотят достойно представить страну, то другая. Но все равно решение принимает федерация и каждый спортсмен в отдельности», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше