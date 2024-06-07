Роднина об Олимпиаде: «На тех условиях, которые нам предлагают, мне участвовать было бы больно. Для меня это было бы неприемлемо»

Ирина Роднина высказалась об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

Ранее стало известно, что россияне получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Играх. Они смогут выступить в Париже как индивидуальные нейтральные атлеты.

«В мое время такого не могло быть, нам страна или говорила ехать (на Олимпиаду), или говорила не ехать. Но демократия и есть демократия.

На тех условиях, которые нам предлагают, мне участвовать было бы больно и для меня это было бы неприемлемо. Но мы еще не знаем, о каком количестве ведется разговор. У нас осталось всего несколько видов спорта, в которых наши спортсмены могут получить путевки на Олимпиаду.

Какие-то наши федерации сами отказались, а какие-то считают, что этого не надо делать. Каждая федерация принимает такое решение отдельно.

Если спортсмены хотят просто туристами съездить в Париж, это одна ситуация, а если они хотят достойно представить страну, то другая. Но все равно решение принимает федерация и каждый спортсмен в отдельности», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше