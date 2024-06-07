Роднина об Олимпиаде: «На тех условиях, которые нам предлагают, мне участвовать было бы больно. Для меня это было бы неприемлемо»

Теги Ирина Роднина Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

Ранее стало известно, что россияне получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Играх. Они смогут выступить в Париже как индивидуальные нейтральные атлеты. 

«В мое время такого не могло быть, нам страна или говорила ехать (на Олимпиаду), или говорила не ехать. Но демократия и есть демократия.

На тех условиях, которые нам предлагают, мне участвовать было бы больно и для меня это было бы неприемлемо. Но мы еще не знаем, о каком количестве ведется разговор.  У нас осталось всего несколько видов спорта, в которых наши спортсмены могут получить путевки на Олимпиаду.

Какие-то наши федерации сами отказались, а какие-то считают, что этого не надо делать. Каждая федерация принимает такое решение отдельно.

Если спортсмены хотят просто туристами съездить в Париж, это одна ситуация, а если они хотят достойно представить страну, то другая. Но все равно решение принимает федерация и каждый спортсмен в отдельности», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

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2 комментария
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Тётя, тебя там и не будет, так что сиди в своём депутатском кресле и жми кнопку, когда скажут. Не надо примерять на себя то, к чему отношения давно не имеешь!
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Но участвовали и всех всё устраивало.
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