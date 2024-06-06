Дмитрий Губерниев: «Наши олимпийцы, которые выиграют медали на Играх в Париже, станут настоящими героями спорта. А пердуны, что против, будут посрамлены»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 контент Гребля

Губерниев заявил, что россияне, которые возьмут медали на ОИ, станут героями спорта.

«Да, наши олимпийцы, которые выиграют медали на Играх в Париже, станут настоящими героями спорта! И гордостью России!

Все это умным и влюбленным в свою страну ясно и понятно... А пердуны, что против, будут как всегда посрамлены!

И еще для незнаек и бестолковых! Никакого общекомандного зачета на Олимпийских играх не было и нет... Он НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ!» – написал Дмитрий Губерниев.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

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24 комментария
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Нынешние пердуны вмиг переобуются и будут нам показывать, как надо правильно гордиться.
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Страна сплошных героев, как им не надоело, а просто жить нельзя.
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Пердуны на лету переобуются и заявят что именно они были самыми горячими сторонниками участия наших спортсменов на Олимпиаде.
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Аминь
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Да даже и те, кто не выиграет - всё равно это наша гордость, сильнейшие спортсмены, которые отдали своё детство и свою молодость на упорные каждодневные изнурительные тренировки ради вот этого вот момента - проверки себя на Олимпиаде. Мечта всей жизни. Будем болеть за наших.
+3
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А вдруг завтра президент скажет что он тоже против выступления российских спортсменов на ОИ в нейтральном статусе.? И таким образом попадëт в компанию п ****нов. Как будет выглядеть записной жо**лиз губер.? И как будет оправдываться?
До он уже попал в эту компанию )
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Те кто не поехал на эти политизированные игры и кому запретил участвовать МОК - еще большая гордость для страны!
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Ой, а вдруг, страшно подумать кто, он тоже против?
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+2
А вдруг завтра президент скажет что он тоже против выступления российских спортсменов на ОИ в нейтральном статусе.? И таким образом попадëт в компанию п ****нов. Как будет выглядеть записной жо**лиз губер.? И как будет оправдываться?
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И Карякин? И Журова?
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Ну,что нынче за риторика ?!? Кошмар и ужас жеж.
Просто нравственная деградация.
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Ответ Ковид 07.10.52
Страна сплошных героев, как им не надоело, а просто жить нельзя.
Когда смысл жизни в перманентном преодолении ( "врагов",трудностей,"завистников","предателей","нетрадиционных" итд) , терпении до лучших времен и вымышленном навязанном долге перед [ вставьте что хотите] -- то просто жить не получается
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А вдруг завтра президент скажет что он тоже против выступления российских спортсменов на ОИ в нейтральном статусе.? И таким образом попадëт в компанию п ****нов. Как будет выглядеть записной жо**лиз губер.? И как будет оправдываться?
Был бы против - уже б сказал.
И даже это вряд ли повлияло бы на позицию Губера.
Просто выражения были бы деликатнее.
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Ответ Пнин
Да даже и те, кто не выиграет - всё равно это наша гордость, сильнейшие спортсмены, которые отдали своё детство и свою молодость на упорные каждодневные изнурительные тренировки ради вот этого вот момента - проверки себя на Олимпиаде. Мечта всей жизни. Будем болеть за наших.
Солидарен
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«…а те кто не возьмут медали будут сидеть за фейки про российский спорт» добавил про себя
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А веслом по башке?
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винер переворачивается где-то
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Давно не было новостей гребли...
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Ответ MikhaL
Нынешние пердуны вмиг переобуются и будут нам показывать, как надо правильно гордиться.
А если не выиграют медали? Бред какой-то несёт этот кадр.
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Ответ Savarona25
Ой, а вдруг, страшно подумать кто, он тоже против?
Он уже давно всë сказал и отдал принятие решения по участию на откуп спортивному блоку.
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