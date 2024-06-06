Дмитрий Губерниев: «Наши олимпийцы, которые выиграют медали на Играх в Париже, станут настоящими героями спорта. А пердуны, что против, будут посрамлены»
Губерниев заявил, что россияне, которые возьмут медали на ОИ, станут героями спорта.
«Да, наши олимпийцы, которые выиграют медали на Играх в Париже, станут настоящими героями спорта! И гордостью России!
Все это умным и влюбленным в свою страну ясно и понятно... А пердуны, что против, будут как всегда посрамлены!
И еще для незнаек и бестолковых! Никакого общекомандного зачета на Олимпийских играх не было и нет... Он НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ!» – написал Дмитрий Губерниев.
Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше
Просто нравственная деградация.
И даже это вряд ли повлияло бы на позицию Губера.
Просто выражения были бы деликатнее.