МОК об обеспечении безопасности россиян на Олимпиаде: «За меры безопасности отвечают местные власти. Также существует тесное международное сотрудничество»
В МОК рассказали, кто будет отвечать за безопасность россиян на Олимпиаде-2024.
«На Олимпийских играх 2024 года в Париже принимаются меры безопасности для всех делегаций и отдельных нейтральных спортсменов.
Как всегда, за эти меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что в течение нескольких лет работали исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности.
Также существует очень тесное международное сотрудничество», — заявили в пресс-службе МОК.
Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к Играм в индивидуальном нейтральном статусе.