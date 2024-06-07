МОК об обеспечении безопасности россиян на Олимпиаде: «За меры безопасности отвечают местные власти. Также существует тесное международное сотрудничество»

В МОК рассказали, кто будет отвечать за безопасность россиян на Олимпиаде-2024.

«На Олимпийских играх 2024 года в принимаются меры безопасности для всех делегаций и отдельных нейтральных спортсменов.

Как всегда, за эти меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что в течение нескольких лет работали исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности.

Также существует очень тесное международное сотрудничество», — заявили в пресс-службе .

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к Играм в индивидуальном нейтральном статусе.