МОК об обеспечении безопасности россиян на Олимпиаде: «За меры безопасности отвечают местные власти. Также существует тесное международное сотрудничество»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

В МОК рассказали, кто будет отвечать за безопасность россиян на Олимпиаде-2024.

«На Олимпийских играх 2024 года в Париже принимаются меры безопасности для всех делегаций и отдельных нейтральных спортсменов.

Как всегда, за эти меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что в течение нескольких лет работали исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности.

Также существует очень тесное международное сотрудничество», — заявили в пресс-службе МОК.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к Играм в индивидуальном нейтральном статусе. 

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5 комментариев
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В чём новость?
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Местные власти сказали, что россиянам там будут не рады. Вот они и будут обеспечивать безопасность)
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Почему В. В. Путин позволил вытереть об себя ноги и отправил россиян на Олимпиаду несмотря на нейтральный статус?
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Ответ Георгий Большаков
Почему В. В. Путин позволил вытереть об себя ноги и отправил россиян на Олимпиаду несмотря на нейтральный статус?
Спортсмены сами решают - ехать или нет. Он никого туда не отправлял.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Спортсмены сами решают - ехать или нет. Он никого туда не отправлял.
Про это я и пишу - ВВП повёл себя как тряпка и дал им самим решать
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