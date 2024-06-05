Алексей Ягудин: «В спорте можно обойтись без жесткости, но иногда нужно и подтолкнуть человека. Поддерживаю слова Тарасовой в данном контексте»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о жестких методах в спорте.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что тренеру можно иногда «треснуть» спортсмена.

«Я за позицию Тарасовой. Да, в спорте можно обойтись без жесткости. Я знаю ряд фигуристов, кого не надо заставлять – они сами рвутся и тренируются. В таких ситуациях надо лишь корректно направлять человека, но, извините, иногда нужно и подтолкнуть. Я абсолютно поддерживаю слова Тарасовой в данном контексте.

Понимаете, никто не будет одобрять, когда детей толкают, бьют, таскают в неадекватном состоянии. Мы не про это, мы про психологические и тактические приемы. Иногда нужно человека раскипятить, словесно пихнуть, потрясти, чтобы достичь побед.

А ведь они (зарубежные спортсмены) как говорят: «Мы уже счастливы, что находимся на празднике спорта». Но российские спортсмены воспитывались быть на празднике спорта номер один, королями и королевами, а не просто украшающими придворными и пешками. Поэтому мы и тренеры были заточены только на это. Нужно побеждать!» – сказал .

«Грань между жесткостью и жестокостью зависит от своего тренера. Меня, например, не нужно было заставлять вообще, и то Татьяна Анатольевна могла что-то придумать. Это же чистейшая психология.

Например, история с олимпийским чемпионом . Она увидела, что он находится в невменяемом состоянии, взяла стакан и плеснула в него воду. Что бы сделали другие? Суд, призывы к общественности. А она просто вернула его в реальность, зато парень пошел и выиграл Олимпиаду.

У меня тоже был случай. Стою перед соревнованиями, чувствую что-то кольнуло. Думаю: «Что происходит?» Ситуация повторяется: «Неужели мне кажется?» А это Тарасова меня булавочкой колет. Я спрашиваю: «Татьяна Анатольевна, вы что делаете?» Она говорит: «Ты какой-то бледный стал». Понимаете, методы подбираются в зависимости от спортсмена», – добавил он.