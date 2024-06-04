Александра Бойкова: «Кататься в паре и встречаться с партнером просто невозможно. Очень сложно не переносить обиды и скандалы со льда в жизнь»
Александра Бойкова объяснила, почему нельзя влюбляться в партнера по катанию.
Бойкова – чемпионка России и Европы в паре с Дмитрием Козловским.
«По прошествии стольких лет я понимаю, что, например, кататься в паре и еще даже встречаться со своим партнером ну просто невозможно. Лично для меня и для Димы.
Потому что очень сложно не переносить все обиды и скандалы со льда в жизнь или из жизни на лед.
Какая-то дурацкая фигня произошла – а на льду это в результате вылилось уже не в дурацкую фигню, хотя тоже не специально.
Я понимаю, что когда физическая активность накладывается на взаимодействие двух людей – это очень сильно все усложняет.
Потом в жизни становится гораздо проще что-то проигнорировать, если тебе что-то неприятное сказали. Ты такой: окей, помолчу», – рассказала Бойкова.
Козловский наоборт ей даже потакает частенько, она там главная. А внешность понятие кайне субъективное, тем более у Саши превосходная фигура.
Саша с Димой оба эмоциональные, с характером. Им, наверное, и правда было бы сложно.
Но весь "пипец" вырезать не удалось и хотелось бы действительно прямую речь послушать.