Александра Бойкова: «Кататься в паре и встречаться с партнером просто невозможно. Очень сложно не переносить обиды и скандалы со льда в жизнь»

Александра Бойкова объяснила, почему нельзя влюбляться в партнера по катанию.

Бойкова – чемпионка России и Европы в паре с Дмитрием Козловским.

«По прошествии стольких лет я понимаю, что, например, кататься в паре и еще даже встречаться со своим партнером ну просто невозможно. Лично для меня и для Димы.

Потому что очень сложно не переносить все обиды и скандалы со льда в жизнь или из жизни на лед.

Какая-то дурацкая фигня произошла – а на льду это в результате вылилось уже не в дурацкую фигню, хотя тоже не специально.

Я понимаю, что когда физическая активность накладывается на взаимодействие двух людей – это очень сильно все усложняет.

Потом в жизни становится гораздо проще что-то проигнорировать, если тебе что-то неприятное сказали. Ты такой: окей, помолчу», – рассказала Бойкова.