Александра Бойкова: «Кататься в паре и встречаться с партнером просто невозможно. Очень сложно не переносить обиды и скандалы со льда в жизнь»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александра Бойкова объяснила, почему нельзя влюбляться в партнера по катанию.

Бойкова – чемпионка России и Европы в паре с Дмитрием Козловским.

«По прошествии стольких лет я понимаю, что, например, кататься в паре и еще даже встречаться со своим партнером ну просто невозможно. Лично для меня и для Димы.

Потому что очень сложно не переносить все обиды и скандалы со льда в жизнь или из жизни на лед.

Какая-то дурацкая фигня произошла – а на льду это в результате вылилось уже не в дурацкую фигню, хотя тоже не специально.

Я понимаю, что когда физическая активность накладывается на взаимодействие двух людей – это очень сильно все усложняет.

Потом в жизни становится гораздо проще что-то проигнорировать, если тебе что-то неприятное сказали. Ты такой: окей, помолчу», – рассказала Бойкова.

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14 комментариев
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Они оба с характером, это видно.
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Саша очень верно отмечает все подводные камни ситуации «пара на льду и в жизни». Но при таком тесном взаимодействии, когда молодые люди проводят вместе 90% времени, а гормоны играют..волей-неволей складываются пары. Притом многие из них, возможно, и не посмотрели бы друг на друга, если бы жили обычной жизнью.
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+6
Примеров много, Петрова-Тихонов,Волосожар-Траньков,Синицына-Кацалапов ...
+6
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Ответ Туц
Я думаю Саша Диму прежде всего не привлекает как девушка, и внешне тоже. Это видно по его отношении к ней ведь на приятного сердцу или взгляду человека не будешь так зыркать даже если тот накосячит. Да и Саше разумеется не нравиться такая позиция где ты вечно отстающая и чуть что виноватая. На льду такое она похоже терпит, но в обычной жизни лишнего общения с ним старается избегать. Есть много примеров где отношения в паре фигуристам не мешает.
Что за бред, кто зыркает?! С таким уважением и заботой, как Дима относится к Александре - этого хочется всем пожелать. В отличие от того же Саши Галлямова, который чуть что - даже не посмотрит на Настю
+8
-4
+4
Ответ Туц
Я думаю Саша Диму прежде всего не привлекает как девушка, и внешне тоже. Это видно по его отношении к ней ведь на приятного сердцу или взгляду человека не будешь так зыркать даже если тот накосячит. Да и Саше разумеется не нравиться такая позиция где ты вечно отстающая и чуть что виноватая. На льду такое она похоже терпит, но в обычной жизни лишнего общения с ним старается избегать. Есть много примеров где отношения в паре фигуристам не мешает.
Че?
Козловский наоборт ей даже потакает частенько, она там главная. А внешность понятие кайне субъективное, тем более у Саши превосходная фигура.
+6
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А некоторые наоборот говорят, что так проще: больше взаимопонимания и не приходится надолго расставаться.
Саша с Димой оба эмоциональные, с характером. Им, наверное, и правда было бы сложно.
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Полное отсутствие взаимной симпатии в этой паре - очевидно
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А сколько прекрасных пар и на льду, и в жизни!
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Ответ Raya
Какая она косноязычная.
Лучше послушать речь, чем текстовый вариант прочесть. Нормально всё у Саши с речью
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Оба эмоциональные, страстей хватает и без того, если бы они были парой в жизни.
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Ответ Vilnus
Лучше послушать речь, чем текстовый вариант прочесть. Нормально всё у Саши с речью
Лучше посмотреть. Кривляние 5-летнего ребенка, рассуждения те же. И это с учетом, что интервью было до отьезда в тур ЕТ в апреле и порезано на 100500 кусочков при редактировании.
Но весь "пипец" вырезать не удалось и хотелось бы действительно прямую речь послушать.
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Ответ АНтошка
Примеров много, Петрова-Тихонов,Волосожар-Траньков,Синицына-Кацалапов ...
Саша же сказала: Лично для меня и для Димы.
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