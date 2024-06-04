Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025 может пройти в Софии, Таллине, Гданьске или Эрзуруме

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание

Стало известно, в каких городах может пройти ЧЕ-2025 по фигурному катанию.

Ранее Хорватия отказалась проводить турнир в связи с непредвиденными обстоятельствами. Международный союз конькобежцев открыл прием заявок на проведение чемпионата.

На сайте ISU кандидатами на проведение чемпионата Европы значатся София (Болгария), Таллин (Эстония), Гданьск (Польша) и Эрзурум (Турция). 

София и Эрзурум готовы принять турнир с 20 по 26 января 2025 года, Гданьск – с 6 по 12 января, Таллин – с 27 января по 2 февраля. 

В Европе боятся убытков из-за фигурных турниров. Кто осмелится взять следующий Евро?

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3 комментария
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Теперь осталось выбрать ту страну, которая не откажется от проведения в последний момент.
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Я за Эрзерум. рядом и что-то новенькое. Вот только находится этот Эрзерум на армянском нагорье. История!
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