Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025 может пройти в Софии, Таллине, Гданьске или Эрзуруме

Стало известно, в каких городах может пройти ЧЕ-2025 по фигурному катанию.

Ранее Хорватия отказалась проводить турнир в связи с непредвиденными обстоятельствами. Международный союз конькобежцев открыл прием заявок на проведение чемпионата.

На сайте ISU кандидатами на проведение чемпионата Европы значатся София (Болгария), Таллин (Эстония), Гданьск (Польша) и Эрзурум (Турция).

София и Эрзурум готовы принять турнир с 20 по 26 января 2025 года, Гданьск – с 6 по 12 января, Таллин – с 27 января по 2 февраля.

В Европе боятся убытков из-за фигурных турниров. Кто осмелится взять следующий Евро?