Жуков о недопуске россиян: «Мировое фигурное катание теряет, потому что наши – лучшие в мире. Чемпионат Европы – это вторая лига»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Жуков чемпионат России Фигурное катание

Александр Жуков назвал фигурный чемпионат Европы «второй лигой» в сравнении с РФ.

На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Мировое фигурное катание от этого теряет, потому что наши фигуристы лучшие в мире, это совершенно очевидно. Я смотрел чемпионат Европы и чемпионат России – это небо и земля.

Чемпионат Европы – это вторая лига. Наши фигуристы все равно будут лучшими в мире», – сказал первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Жуков.

6 комментариев
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У нас все лучше ,это очевидно.Но если четыреста депутатов по очереди (трое,а лучше четверо в день) будут это оглашать в сми, то станет еще лучше
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И что же мировое ФК теряет? Медалей теперь навалом, неважно какой лигой будут названы чемпионаты…
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не надо лохматить бабушку!
в первую и в главную очередь от недопуска теряют российские спортсмены и зрители:
первые - не имеющие возможности соревноваться на гс,
вторые - не имеющие возможности сопереживать за своих спортсменов в прямых соревах с зарубежными звёздами...
если че по качеству и вторая лига, то по-статусу - это космос
в сравнении с мордовскими узорами
и гран-при на призы лиговской муниципальной котельной...
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а бобслей?
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И кто же именно "лучшийв мире"? Когда даже на внутренних соревнованиях состав не держится дольше пары сезонов?
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Все бы с удовольствием нас « потеряли»
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