Жуков о недопуске россиян: «Мировое фигурное катание теряет, потому что наши – лучшие в мире. Чемпионат Европы – это вторая лига»

Александр Жуков назвал фигурный чемпионат Европы «второй лигой» в сравнении с РФ.

На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Мировое фигурное катание от этого теряет, потому что наши фигуристы лучшие в мире, это совершенно очевидно. Я смотрел чемпионат Европы и чемпионат России – это небо и земля.

Чемпионат Европы – это вторая лига. Наши фигуристы все равно будут лучшими в мире», – сказал первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Жуков.