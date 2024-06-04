Жуков о недопуске россиян: «Мировое фигурное катание теряет, потому что наши – лучшие в мире. Чемпионат Европы – это вторая лига»
Александр Жуков назвал фигурный чемпионат Европы «второй лигой» в сравнении с РФ.
На данный момент россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
«Мировое фигурное катание от этого теряет, потому что наши фигуристы лучшие в мире, это совершенно очевидно. Я смотрел чемпионат Европы и чемпионат России – это небо и земля.
Чемпионат Европы – это вторая лига. Наши фигуристы все равно будут лучшими в мире», – сказал первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Жуков.
в первую и в главную очередь от недопуска теряют российские спортсмены и зрители:
первые - не имеющие возможности соревноваться на гс,
вторые - не имеющие возможности сопереживать за своих спортсменов в прямых соревах с зарубежными звёздами...
если че по качеству и вторая лига, то по-статусу - это космос
в сравнении с мордовскими узорами
и гран-при на призы лиговской муниципальной котельной...