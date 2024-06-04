Москвина о четверном выбросе Мишиной и Галлямова: «Продолжаем эту работу. Действуем очень аккуратно, скрупулезно, не форсируя»

Теги Тамара Москвина сборная России Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Москвина высказалась о работе Мишиной и Галлямова над четверным выбросом.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира в парном катании. В минувшем сезоне они стали победителями чемпионата России и Спартакиады.

«Александра (Бойкова) и Дима (Козловский) продолжают усложнять свои программы, используя в том числе и показательные выступления, чтобы показать четверной выброс на публике. И справляются с этим успешно, что очень приятно видеть всем специалистам, которые с ними работают и работали.

Мы начали тренировать этот элемент, когда обе пары тренировались в нашем клубе, и продолжаем эту работу сейчас. Действуем очень аккуратно, скрупулезно, не форсируя.

О планах [Мишиной и Галлямова исполнить четверной выброс] распространяться не вижу смысла, лучше давать результат на соревнованиях, тогда можно говорить о каких-то конкретных достижениях. Тем более что над четверным выбросом сейчас работает немало пар.

А разговоры об этом... Знаете, я уже 20 лет планирую стать блондинкой и каждый раз пугаю этими планами мастера, который моей прической занимается. Разговоры всегда остаются разговорами», – сказала заслуженный тренер России Тамара Москвина.

 

7 комментариев
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Про разговоры-это точно.
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Ответ Oleandra
Тренировать начали давно, но пока две пары были у неё этим особо не заморачивались.. а вот когда БК, пусть пока на шоу, у Этери квад выброс делать начали, тогда он срочно запонадобился.. и главное, не забыть упомянуть, что всё начиналось у Москвиной)
У БК первая попытка была на прыжковом турнире за несколько месяцев до перехода. И первая удачная попытка на шоу тоже до перехода.
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Ответ Katerina Sunny
Они его сделали в шоу год назад после ухода от Москвиной. И она подтверждает, что они у неё его учили.
До ухода. Где-то во время этих шоу они только договаривались о переходе. Тренировки у Тутберидзе начали сразу после шоу.
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Ответ ribikorto
До ухода. Где-то во время этих шоу они только договаривались о переходе. Тренировки у Тутберидзе начали сразу после шоу.
Так я и не говорю, что они у Тутберидзе его начали делать. Очевидно, что это работа не одного месяца.
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