Москвина о четверном выбросе Мишиной и Галлямова: «Продолжаем эту работу. Действуем очень аккуратно, скрупулезно, не форсируя»

Москвина высказалась о работе Мишиной и Галлямова над четверным выбросом.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира в парном катании. В минувшем сезоне они стали победителями чемпионата России и Спартакиады.

«Александра (Бойкова) и Дима (Козловский) продолжают усложнять свои программы, используя в том числе и показательные выступления, чтобы показать четверной выброс на публике. И справляются с этим успешно, что очень приятно видеть всем специалистам, которые с ними работают и работали.

Мы начали тренировать этот элемент, когда обе пары тренировались в нашем клубе, и продолжаем эту работу сейчас. Действуем очень аккуратно, скрупулезно, не форсируя.

О планах [Мишиной и Галлямова исполнить четверной выброс] распространяться не вижу смысла, лучше давать результат на соревнованиях, тогда можно говорить о каких-то конкретных достижениях. Тем более что над четверным выбросом сейчас работает немало пар.

А разговоры об этом... Знаете, я уже 20 лет планирую стать блондинкой и каждый раз пугаю этими планами мастера, который моей прической занимается. Разговоры всегда остаются разговорами», – сказала заслуженный тренер России Тамара Москвина.