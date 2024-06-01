Дмитрий Песков: «Заворотнюк была очень мужественным человеком. Она долго боролась с болезнью и останется в нашей памяти»

Дмитрий Песков заявил, что Анастасия Заворотнюк была мужественным человеком.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая. Она была женой фигуриста и хореографа Петра Чернышева.

Сегодня в Москве прошла церемония прощания с Заворотнюк.

«Она была очень красивой женщиной, прекрасной матерью, актрисой и очень мужественным человеком. Она долго боролась с болезнью и останется в нашей памяти», – сказал пресс-секретарь президента РФ.