Академия Навки прекратила сотрудничество с тренером Ириной Смирновой
Академия фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды» прекратила сотрудничество с тренером Ириной Смирновой.
В группе специалиста тренируются бронзовый призер этапа Гран-при России Иван Попов и победитель юниорского этапа российского Гран-при Виктория Морозова.
«У нас был контракт [со Смирновой] на один год, мы не стали его продлевать», – сообщила Навка.
А вот на ПР и ЧР отбор идет уже на общих основаниях на этапах Кубка, и региональная принадлежность значения не имеет. Поэтому из области отбираются только реально сильные, как Морозова, Трофимова, Пузин на ПР. На ЧР никто из подмосковных фигуристов отобраться не смог, хотя Попову не хватило совсем немного.
Поэтому, каких то особых преимуществ в плане отбора на ГС пребывание школы Смирновой в Подмосковье не даёт.