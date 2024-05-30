Академия Навки прекратила сотрудничество с тренером Ириной Смирновой

Теги Татьяна Навка сборная России Иван Попов Виктория Морозова Ирина Смирнова Фигурное катание

Академия фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды» прекратила сотрудничество с тренером Ириной Смирновой.

В группе специалиста тренируются бронзовый призер этапа Гран-при России Иван Попов и победитель юниорского этапа российского Гран-при Виктория Морозова.

«У нас был контракт [со Смирновой] на один год, мы не стали его продлевать», – сообщила Навка.

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10 комментариев
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А жаль, по сути весь этот год только Смирнова и давала какие-то результаты. Интересно, куда теперь пойдёт Ирина? Вернётся в АФК или в Одинцово?
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Ответ RusVector
Плющенко с удовольствием возьмет, у него еще один каток скоро откроется! И потом еще целый спортивный городок построят в подмосковье с несколькими ледовыми аренами!
К Плющенко сама Смирнова вряд ли пойдёт. Она не просто так мигрирует от одной школы в другую исключительно по мособласти, не заглядывая в Москву. От Москвы на главные старты отбираться на порядок труднее, чем от области (в Москве, как и в СПБ, две федерации - городская и областная, если кто не в курсе). Отбор идет по разным каналам, т.к. "приписка" школ разная.
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+5
Мне её работа нравилась и результаты были. Ирина без работы не останется и найдёт применения своим знаниям. Удачи !
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Ответ Владимир Харько
У Попова есть ещё 3-е место на чемпионате по прыжкам
Второе.
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У Нвки есть своя академия?
+1
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Прима пол сезона была травмирована, а других звездочек для шоу так и не смогли вырастить, поэтому и прекратили наверное. С другой стороны одного сезона все таки мало для каких то серьезных результатов.
+1
-1
0
У Попова есть ещё 3-е место на чемпионате по прыжкам
0
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0
Ответ Tattina
К Плющенко сама Смирнова вряд ли пойдёт. Она не просто так мигрирует от одной школы в другую исключительно по мособласти, не заглядывая в Москву. От Москвы на главные старты отбираться на порядок труднее, чем от области (в Москве, как и в СПБ, две федерации - городская и областная, если кто не в курсе). Отбор идет по разным каналам, т.к. "приписка" школ разная.
Да, на старший и младший возраст от Москвы отобраться гораздо сложнее чем от Московской области. Пять мест от города при запредельном уровне конкуренции это слишком мало. От Центрального федерального округа, куда входит и Подмосковье на старший возраст 3 квоты, но конкуренция заметно слабее.
А вот на ПР и ЧР отбор идет уже на общих основаниях на этапах Кубка, и региональная принадлежность значения не имеет. Поэтому из области отбираются только реально сильные, как Морозова, Трофимова, Пузин на ПР. На ЧР никто из подмосковных фигуристов отобраться не смог, хотя Попову не хватило совсем немного.
Поэтому, каких то особых преимуществ в плане отбора на ГС пребывание школы Смирновой в Подмосковье не даёт.
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