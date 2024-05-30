Академия Навки прекратила сотрудничество с тренером Ириной Смирновой

Академия фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды» прекратила сотрудничество с тренером Ириной Смирновой.

В группе специалиста тренируются бронзовый призер этапа Гран-при России Иван Попов и победитель юниорского этапа российского Гран-при Виктория Морозова.

«У нас был контракт [со Смирновой] на один год, мы не стали его продлевать», – сообщила Навка.