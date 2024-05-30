Валиева об опытах на животных в медицине: «Я скорее – за. Но самое важное, чтобы это не истребляло всю популяцию»

Теги Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева поделилась мнением об опытах на животных.

– Опыты на животных ради медицины – за или против?

– Тут спорный вопрос. Потому что уже давно проводятся опыты на животных. Скорее – да. Но самое важное, чтобы это не истребляло всю популяцию животных, весь вид, ведь баланс очень важен.

– Шуба из 70 норок или пуховик из пластика, который будет разлагаться 200 лет?

– Я за пуховик. 

– Цирк с животными – да или нет?

– Нет. Когда смотришь на этих животных – очень их жалко, поэтому... Не хочется, чтобы они страдали, – сказала Валиева.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Алеся Ткаченко
Какую популяцию?Лабораторных крыс что ли?А вообще уже давно проходят акции против тестирования препаратов на животных,но Валиева похоже об этом не знает
А акций против тестирования непроверенных препаратов сразу на людях еще не проводится? Походу пора.
+8
-1
+7
А что Валиева думает про историю Карфагена, о прикладной математике, о новых методиках лечения аутоиммунных заболеваний и о творчестве поэтов-шестидесятников?
+11
-5
+6
Животные чем провинились? На убийцах и насильниках испытывайте, их не жалко.
+7
-4
+3
В цирке животные страдают, а когда на них опыты проводят они значит радуются?....
+4
-2
+2
Вот про Цирк все правильно, узаконенное издевательство над животными.
+3
-1
+2
Ответ Vera25
Главное не истребить всю популяцию ... а не всю значит можно? Живодерка
На определённом этапе новые препараты должны быть испытаны на живом организме.
Дуиаете, лучше сразу на людях, если мышек жалко?
+1
0
+1
Ответ Ghegosh
А почему вообще спрашивают мнение спортсменки-вчерашней школьницы по данному вопросу? Она разве биолог или фармаколог?
Ты бы затруднился с ответами на эти простые вопросы? Вижу в тебя они в тупик ставят. Что выбрать, норку или пуховик? 😁
+2
-1
+1
Ответ Maturmalai
Над Камилиным шпицем Левой давайте ставить эксперименты. Она тоже будет за?
Глупое предложение. Ты веган? Или тебе крыс лабораторных жалко? Тухленький наброс.
+2
-1
+1
Ответ Jesse Boy
Не, на людях нельзя, перебор. А вот на упомянутых выше обитателях Черного Дельфина - ещё как, бо это не люди.
Ну вот испытывали же... Да и сноски на "чёрный дельфин" - неоднозначная тема...
Как известно, за какие-то преступления - бывали и невиновные казнены... Да и вообще - стоит придерживаться рамок УПК, а то так можно далеко зайти.
+1
0
+1
Правильно говорит что спорный. В целом это не гуманно, но сколько человеческих жизней спасли эти мышки-крыски и сколько ещё спасут. Вот сегодня печальная новость о Насте...И очень много людей ждёт лекарство, которое победит онкологию и другие не менее страшные болезни.
+3
-2
+1
Ответ Alex1104
А кому-то важно мнение Камилы "по всем вопросам"? Она прекрасная фигуристка, но спросите её ещё про экономику. Про квантовую физику, честное слово.
Вам жалко что ли? Имеют право хоть опрос на улице устроить и у вас спросить. Значит кому-то интересно что Ками думает. Это же мнение, а не истина в последней инстанции.
+4
-3
+1
Ответ Тайга86
Правильно говорит что спорный. В целом это не гуманно, но сколько человеческих жизней спасли эти мышки-крыски и сколько ещё спасут. Вот сегодня печальная новость о Насте...И очень много людей ждёт лекарство, которое победит онкологию и другие не менее страшные болезни.
Мышки - крыски, говорите? А как насчёт опытов на собаках и обезьянах? Они ведь тоже проводятся, хоть об этом не принято говорить и писать.
0
0
0
Эх не слышит Грета Тунберг 🫤🫤🫤
+1
-1
0
Ответ Vera25
Фигню сказала тут она сама, про истребление популяции как мерило допустимой жестокости
И надо придраться к девчонке по этому поводу? Кто умный и так поймёт, о чем речь.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Просто вы не любите Валиеву. Потому готовы всякую фигню писать. Хотя ее ответы доступны для понимания даже ребёнка.
Фигню сказала тут она сама, про истребление популяции как мерило допустимой жестокости
+1
-1
0
Ответ Vera25
Главное не истребить всю популяцию ... а не всю значит можно? Живодерка
Просто вы не любите Валиеву. Потому готовы всякую фигню писать. Хотя ее ответы доступны для понимания даже ребёнка.
+2
-2
0
Ответ Чебурашка от Гены
Чувак! Эти исследования на животных проводятся уж пару веков, наверное. Во благо человечества. И разговор не о тех же тиграх или носорогах. А о тех, на ком не запрещены испытания. Те же крысы.
При чем тут это. Какое от нее можно ожидать экспертное мнение по данному вопросу. Может быть, стоит у нее спросить о том, в чем она действительно компетентна? Например, на что обратить внимание при выборе первых коньков.
0
0
0
Ответ Ghegosh
Вижу, что тебе непонятно, что я про исследования на животных
Чувак! Эти исследования на животных проводятся уж пару веков, наверное. Во благо человечества. И разговор не о тех же тиграх или носорогах. А о тех, на ком не запрещены испытания. Те же крысы.
0
0
0
Ответ Westmoreland
Вот про Цирк все правильно, узаконенное издевательство над животными.
Да всё там правильно. И про крыс и про пуховик и про цирк.
+1
-1
0
Ответ Чебурашка от Гены
Я против шуб и цирка с животными.
Я тоже.
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Мышки - крыски, говорите? А как насчёт опытов на собаках и обезьянах? Они ведь тоже проводятся, хоть об этом не принято говорить и писать.
Слишком глубокая тема, чтобы её здесь обсуждать. Но обрадую вас, наука не стоит на месте, и сейчас уже экспериментируют с возможностями обойтись без животных.
0
0
0
Ответ Тайга86
Опыты на крысах - необходимость. Во всяком случае в настоящее время. Бараны и тд - личный выбор каждого. Сюда же отнесём шубы и посещения цирков.
Я против шуб и цирка с животными.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
А какая разница? Опыты на крысах плохо во благо человечества, а забить барана, что бы съесть можно. Вы бы ещё помойных и домовых крыс пожалели.
Опыты на крысах - необходимость. Во всяком случае в настоящее время. Бараны и тд - личный выбор каждого. Сюда же отнесём шубы и посещения цирков.
0
0
0
Ответ Тайга86
Ну так-то здесь не о вегетарианстве рассуждения.
А какая разница? Опыты на крысах плохо во благо человечества, а забить барана, что бы съесть можно. Вы бы ещё помойных и домовых крыс пожалели.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Свинину, баранину, говядину, рыбу кушаем, о гуманизме не думаем. 😁
Ну так-то здесь не о вегетарианстве рассуждения.
+1
-1
0
Ответ Тайга86
Правильно говорит что спорный. В целом это не гуманно, но сколько человеческих жизней спасли эти мышки-крыски и сколько ещё спасут. Вот сегодня печальная новость о Насте...И очень много людей ждёт лекарство, которое победит онкологию и другие не менее страшные болезни.
Свинину, баранину, говядину, рыбу кушаем, о гуманизме не думаем. 😁
+2
-2
0
Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий удален модератором
Мне очень нравится Валиева. Вернее нравилась, пока не стала скрывать, что там на самом деле было с ее триметазидином, и затем не спуталась с путанщиками. И это честно.
Быть "за" что-то или признавать, что это плохо, но необходимо - разные вещи.
+1
-1
0
Ответ Maturmalai
А ты все еще кошек на чердаках вешаешь?
Комментарий удален модератором
а так ли далеко ушли дети-фигуристки от "цирка с животными"?
На них во тоже, бывает, посмотришь, и думаешь "не хочется, чтобы они страдали"...
+3
-3
0
не истребить всю популяцию в результате опытов? это как?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий