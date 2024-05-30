Валиева об опытах на животных в медицине: «Я скорее – за. Но самое важное, чтобы это не истребляло всю популяцию»
Камила Валиева поделилась мнением об опытах на животных.
– Опыты на животных ради медицины – за или против?
– Тут спорный вопрос. Потому что уже давно проводятся опыты на животных. Скорее – да. Но самое важное, чтобы это не истребляло всю популяцию животных, весь вид, ведь баланс очень важен.
– Шуба из 70 норок или пуховик из пластика, который будет разлагаться 200 лет?
– Я за пуховик.
– Цирк с животными – да или нет?
– Нет. Когда смотришь на этих животных – очень их жалко, поэтому... Не хочется, чтобы они страдали, – сказала Валиева.
Дуиаете, лучше сразу на людях, если мышек жалко?
Как известно, за какие-то преступления - бывали и невиновные казнены... Да и вообще - стоит придерживаться рамок УПК, а то так можно далеко зайти.
Быть "за" что-то или признавать, что это плохо, но необходимо - разные вещи.
На них во тоже, бывает, посмотришь, и думаешь "не хочется, чтобы они страдали"...