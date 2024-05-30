Валиева об опытах на животных в медицине: «Я скорее – за. Но самое важное, чтобы это не истребляло всю популяцию»

Камила Валиева поделилась мнением об опытах на животных.

– Опыты на животных ради медицины – за или против?

– Тут спорный вопрос. Потому что уже давно проводятся опыты на животных. Скорее – да. Но самое важное, чтобы это не истребляло всю популяцию животных, весь вид, ведь баланс очень важен.

– Шуба из 70 норок или пуховик из пластика, который будет разлагаться 200 лет?

– Я за пуховик.

– Цирк с животными – да или нет?

– Нет. Когда смотришь на этих животных – очень их жалко, поэтому... Не хочется, чтобы они страдали, – сказала .