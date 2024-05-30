Валиева об уроках полового воспитания в школах: «Если их будет вести специалист – то да, это очень нужно в нашем мире»

Теги Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева считает, что в школах нужны уроки полового воспитания.

– Нужны ли оценки в школах?

– В начальных классах до пятого я считаю, что не нужны. Потому что начинают говорить: этот мальчик плохо сдал, этот мальчик лучше сдал. И начинается сравнение и просто убивает все желание. А дальше дети немного укрепились и понимают хоть немного: тут мы не выучили и за это получили плохую оценку. А когда они маленькие – это все в штыки воспринимается.

– Можно ли наказывать детей ремнем?

– Нет.

– Ты за или против полового воспитания в школах?

– Если бы этот урок вел бы специалист – да. Если этот урок будет вести, допустим, учитель русского – то нет. Если специалист – то да, это очень нужно в нашем мире, – сказала Валиева.

6 комментариев
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В советских школах в 90-х годах был предмет «Этика и психология семейной жизни».
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«Если их будет вести специалист --- Нет, трудовик будет вести.
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Ох, недооценивает деваха училок по русскому ... )
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