Камила Валиева: «Довольна ли своим телом? Сейчас 50 на 50. У меня есть идеал, к которому я стремлюсь»

Теги Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева призналась, что не совсем довольна своим телом.

– Счастье связано с деньгами?

– Деньги – это ресурс, за счет чего можно получить какие-то эмоции, куда-то слетать, чему-то поучиться, подарить кому-то подарок. Вот это счастье. А деньги это ресурс.

Счастье вообще важно везде найти! Вот вышел на улицу, прогулялся, солнечный день – я уже могу получить счастье, потому что я гуляю, я вижу мир, все такое солнечное. Потом я могу сказать моему другу, что ты очень красивая или ты очень красивый... Оно везде. 

– Вы довольны своим телом?

– Мое тело растет, поэтому 50 на 50. У меня есть какой-то свой идеал, к которому я стремлюсь. Но пока я в переходной точке, – рассказала Валиева.

Рудковская считает, что Валиевой надо похудеть. Это бестактно, спорно или уместно?

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11 комментариев
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Какой Чудак задал девочке такой бестактный вопрос?
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У Камилы отличная фигура, не нужно ничего с собой делать
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Странный выбор для главных новостей подобные тексты.
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Для нормальной жизни все в порядке у нее с телом. Главное, чтобы не болело.
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У Камилы очень неплохая фигура, рост, ноги длинные. Сейчас выглядит несколько крупной, но за счет роста, её это не портит. Чуток времени пройдёт, схуднёт, будет вообще всё ок. Главное заниматься самодисциплиной, не перебарщивать с вкусностями и физики побольше. Да она сама всё знает думаю.
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