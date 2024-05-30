Валиева о том, верит ли в жизнь после смерти: «Думаю, что да. Мы же не состоим только из тела. У нас есть чувства, эмоции, душа»

Теги Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева сообщила, что у нее нет страха смерти.

– Смертная казнь – за или против?

– Нет. Потому что нужно время, чтобы человек осознал то, что он сделал. И суд иногда может постановить неправильное решение.

– Естественное старение или хирургическое вмешательство?

– Естественное старение. Хирургическое вмешательство только если это прям крайне необходимо.

– Смерть – это страшно?

– Нет. Не боюсь.

– А смерти близких?

– Смерти близких – да.

– Верите в жизнь после смерти?

– Я точно сказать не могу, но я думаю, что да. Мы же не состоим только из тела. У нас есть чувства, эмоции, душа внутри каждого, – рассказала Валиева.

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15 комментариев
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Послушала интервью, осознанные и взрослые ответы на вопросы
Молодец Ками
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Я до Ками смотрела все выпуски с другими участниками этого проекта. И могу сказать Камила не по годам мудрее чем несколько взрослых ❤️🥹
Просто очаровательная и умная девушка.
Да бережёт тебя Всевышний, Камила ❤️‍🔥
Будь счастлива. Всё ещё впереди
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понимаю, что не в ту статью, извините:

Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть безызбежна
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Совокупность условных и безусловных рефлексов, мышление, память, логика, речь и эмоции - это всё высшая нервная деятельность. Всё земное, связанное с работой ЦНС человека
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Ответ Мар-ина
Совокупность условных и безусловных рефлексов, мышление, память, логика, речь и эмоции - это всё высшая нервная деятельность. Всё земное, связанное с работой ЦНС человека
А чувство дежавю? 😊
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