Ирина Роднина: «Загитова мне запомнилась хорошим детским катанием на соревнованиях. Она прыгала как взрослая, а каталась как ребенок»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Ирина Роднина назвала катание Алины Загитовой на соревнованиях детским.

Сегодня Загитовой исполнилось 22 года. Олимпийской чемпионкой она стала в 15 лет, карьеру завершила в 17. 

«Поздравляю Загитову. Мы не знакомы, знаю ее только по телевидению. Она мне запомнилась хорошим детским катанием на соревнованиях. У нее была качественная детская исполнительность. Загитова каталась как ребенок. Прыгала как взрослая, а каталась как ребенок.

Если говорить про ее выступления, это чемпионат мира 2019 года. Тогда в первый раз увидела, что Загитова боролась. А выступление на Олимпиаде было замечательно чистое, хорошее, но очень детское. Просто на Олимпиаде хочется смотреть не юниорское катание, а взрослые соревнования.

Хотела бы я ее возвращения? Зачем нам возвращаться в старое?! К тому же Загитова сейчас кататься так же, как в 2018 и 2019 году, уже не может.

Болельщики скучают? Но я не отношусь к болельщикам. Нахожусь в области тех, кто более профессионально смотрят на выступления. У меня другой взгляд, иное отношение», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

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9 комментариев
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Поздравления от Родниной, Галямова и Губерниева🙀 самый треш вытащили... Ах... Ну да еще про Мишина с бутылкой водки не забыли... В этом весь спортс...
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+8
а разве есть взрослые, которые умеют прыгать? ;-)
+3
0
+3
Старость - не радость
+7
-4
+3
Ответ Олег Петровв
Старость - не радость
Ты про кого из них?
+3
-1
+2
Ответ RusVector
А кому вообще ее катание может нравиться? Есть такие?
Я
+1
0
+1
Не нравится катание, ок. Это субъективно. Можно же получать удовольствие, радость от других талантов Алины: ведущая, тренер, журналист, певица итд.
+2
-2
0
Ответ Алексей Виноградов
а разве есть взрослые, которые умеют прыгать? ;-)
А вы думаете она это сказала чтобы немного сгладить?😁
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