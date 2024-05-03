Бутырская о словах Жулина про «полупьяных» фигуристов: «Вы думаете, что Медведева и Загитова шампанское пьют перед выступлениями? Я в это не поверю»

Теги сборная России Мария Бутырская Александр Жулин женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Бутырская отреагировала на слова Жулина про «полупьяных» фигуристов на показательных.

«Мне кажется, здесь все индивидуально. Я вот никогда не любила показательные выступления, потому что мне всегда важен соревновательный момент, а там его нет. Я вообще никогда прямо не любила эти выступления.

В любом случае ты всегда стараешься, поскольку понимаешь, что пришли люди. Но когда соревнования нет, то я отношусь к этому так.

После показательных, понятное дело, все могут расслабиться. Но иногда бывает, что публика тебя так встречает, что аж получаешь кайф от показательного. Также бывает, что настолько устаешь от прокатов, что на показательной думаешь: «Ну сколько можно выступать?»

Я вам так скажу, что в день показательных выступлений никто не позволяет себе пить. Александр имеет право на свою точку зрения, но это я подтвердить не могу.

Да, может, бывают такие случаи, но не надо обобщать. Я бы многих спортсменов защитила.

Вы думаете, что Женя Медведева и Алина Загитова шампанское пьют перед выступлениями? Я в это не поверю. Не знаю, может, мальчишки могут, но за девочек я совершенно спокойна», — сказала Бутырская

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8 комментариев
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(перефразируя)
«Жулин подпрыгнул на стуле от обиды.
– Помилуйте, Мария Викторовна, – прохрипел он, – разве я позволил бы себе налить дамам шампанского? Это чистый спирт!»©️
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Сегодня пятница, день Жулина - все логично
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А я и за мальчишек спокойна. Наверно, времена другие, многие о здоровье думают.
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Выпить перед выступлением в таком высокоординационном виде спорта как фигурное катание? Ну если кто вообще без башни))
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А я очень редко смотрю показательные, именно потому что нет соревновательного драйва и накала.
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Ответ Ебздрогыч
Сегодня пятница, день Жулина - все логично
Полагаю у Жулина, пять в неделе ровно в семь. Судя по его другим вью)
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Жулин плеснул алкоголем в затухающий костӗр межсезонья
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Жулин просто поделился своим опытом, немножко приврал для красного словца...
Эх, молодость далёкую вспомнил))
А если серьёзно, я не понимаю как в таком травмоопасном виде спорта можно выходить на лёд подшофе.
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