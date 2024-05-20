«Пока мы выпутывались, такой мат стоял – хорошо, что иностранцы не все понимали». Ирина Жук о курьезах на ледовых шоу в Австралии

Ирина Жук рассказала о курьезах на ледовых шоу в Австралии.

Жук в годы спортивной карьеры выступала в танцах на льду. Сейчас она работает тренером.

«Как-то Татьяна Анатольевна (Тарасова) собрала нас всех и сообщила, что британцы предлагают контракт – гастрольный тур по Австралии, Новой Зеландии, США и Великобритании с Джейн Торвилл и Кристофером Дином. Это была фантастика! Даже не верилось, что это случится... <...>

На всех афишах огромные буквами в центре были фамилии – Торвилл, Дин, – а внизу небольшими писалось «Все русские звезды». Татьяна Анатольевна поначалу пыталась договориться, чтобы надписи были соразмерными, но британцы не соглашались. Тем не менее наши групповые номера, поставленные Тарасовой, зарубежная пресса отмечала и восторгалась не меньше – «Русская ярмарка», «Половецкие пляски»… Это надо было видеть!

В Австралии мы гастролировали несколько месяцев. Приезжали в город, на пустыре ставился тент, привозились огромные кубики льда, сооружалась ледовая площадка, где-то 45 на 20 метров. Необычные условия, жара – все это накладывало свой отпечаток.

Как-то мы катали «Половецкие пляски». Начинался номер с того, что мы, наложницы, возлежали на надувных матрасах, покрытых красивой тканью, у трона хана. Лежать нужно было минуты две, пока играла музыка, постепенно включался свет. И было так жарко, что лед не схватывался, на нем проступала вода.

И вот я вижу, что по воде ко мне ползет какое-то австралийское насекомое, большое, с кучей ног, и прямо на мой матрас. Еще бы секунда, и я закричала. Хорошо, что полный свет дали и надо было вставать. Но я так испугалась, что думала кататься не смогу… <...>

Был один случай. Дин сделал потрясающую постановку с египетскими пирамидами. Классный номер, фишка которого была в том, что пирамида, которая была сделана наподобие большого вигвама, в определенный момент поднималась вверх, и мы застывали в позах египетских богинь.

Но в тот день что-то пошло не так. Во время подъема порвался трос, ткань, покрывавшая пирамиду, слетела и накрыла нас. А представление идет, надо кататься… Пока мы выпутывались из этой ткани, такой мат стоял, хорошо, что иностранцы не все понимали. А когда выбрались, согнулись пополам от смеха.

Девчонки были в темных париках, прически – каре как у египтянок. У кого-то парик съехал, у Светы Ляпиной торчала светлая челка… Ржали все. А когда смеешься, сил нет кататься. Парники падали в лужи на льду, другие тоже срывали… Досталось нам всем тогда по полной…» – рассказала Жук.