Ирина Роднина: «Пусть Валиева, Трусова, Загитова и другие фигуристки занимаются чем хотят, если это нравится людям. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало»

Ирина Роднина рассказала, как относится к медийной активности фигуристок.

«Я к этому отношусь хорошо. Пусть Валиева, , и другие фигуристки занимаются чем хотят, если это нравится людям.

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Это лучше, чем если они бы ничего не делали. А так они приносят людям что-то еще, кроме своих прокатов.

Но лучше не уходить полностью в эту историю. Они все равно должны оставаться спортсменами, а не балаболами», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?

Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб