Ирина Роднина: «Пусть Валиева, Трусова, Загитова и другие фигуристки занимаются чем хотят, если это нравится людям. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Алина Загитова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Ирина Роднина рассказала, как относится к медийной активности фигуристок.

«Я к этому отношусь хорошо. Пусть Валиева, Трусова, Загитова и другие фигуристки занимаются чем хотят, если это нравится людям.

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Это лучше, чем если они бы ничего не делали. А так они приносят людям что-то еще, кроме своих прокатов.

Но лучше не уходить полностью в эту историю. Они все равно должны оставаться спортсменами, а не балаболами», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?

Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб

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17 комментариев
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Звание балаболки я застолбила за собой давно и никто не вправе его у меня отнять, - подытожила трёхкратная олимпийская чемпионка
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Роднина хоть о ком то , хоть с малой долей уважения когда нибудь отзывалась? Про всех с таким пренебрежением. Не всем же в Думе на полжизни окопаться удается, конечно надо чем то заниматься.
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Оставаться спортсменами...ага.
Надо ж тогда и следовать собственному совету. А не балаболить, сидя в мягком кресле((
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Точно. Ниша балабольства прочно занята Ириной Константиновной - любую новость прокомментирует, а потом свистит, что ей не интересно.
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Какая желчная дама Роднина...
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Может депутатством кто- то хочет тешиться, а кресло думское уже нагретое. Может пора уступить? Посидела сама, дай посидеть другим.
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Что она несёт, откуда у неё столько ненависти и презрения ко всем?
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К сожалению, весьма нередко великие чемпионы бывают крайне заносчивы и неприятны в общении, с непомерным ЧСВ. IMHO
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Балаболов нам не надо, балаболом буду я, добавила Роднина.
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Вроде и не оскорбила, но отнеслась к медийной активности девочек неуважительно, могла бы вообще ничего не говорить.
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А московских фигуристок как то пропустила:)))
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Ну, наконец-то, слава тебе, господи🙏 таможня дала добро. Я уж думала, что не дождëмся. Интересно, она и вправду думает, что кто-то ждëт её благословения? или так, абы не забыли, что была когда-то такая
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Ну почему всё, чем занимаются Трусова, Валиева и Загитова, я знаю против своей воли :(
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лишь бы не вешалось
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Сама-то хоть помнит, что была спортсменкой,? Только теперь то и дело, что балаболит, фу
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наверно она значения этого слова не знает. Они ведь все работяги,
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