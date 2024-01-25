Ирина Роднина: «Пусть Валиева, Трусова, Загитова и другие фигуристки занимаются чем хотят, если это нравится людям. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало»
Ирина Роднина рассказала, как относится к медийной активности фигуристок.
«Я к этому отношусь хорошо. Пусть Валиева, Трусова, Загитова и другие фигуристки занимаются чем хотят, если это нравится людям.
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Это лучше, чем если они бы ничего не делали. А так они приносят людям что-то еще, кроме своих прокатов.
Но лучше не уходить полностью в эту историю. Они все равно должны оставаться спортсменами, а не балаболами», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?
Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб
Надо ж тогда и следовать собственному совету. А не балаболить, сидя в мягком кресле((