Сяо Хим Фа посетил Каннский кинофестиваль: «Никогда бы не подумал, что смогу поучаствовать в этом мероприятии»

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа посетил Каннский кинофестиваль.

Мероприятие проходит с 14 по 25 мая.

«Это было просто невероятно! Хочу выразить благодарность за приглашение подняться по знаменитым ступенькам Каннского кинофестиваля и за возможность посетить показ фильма «Птица» Андреа Арнольд.

Никогда бы не подумал, что однажды смогу поучаствовать в этом мероприятии. Спасибо вам», – написал бронзовый призер чемпионата мира-2024 Сяо Хим Фа в соцсети.

Фото: страница Адама Сяо Хим Фа.