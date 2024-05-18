Сяо Хим Фа посетил Каннский кинофестиваль: «Никогда бы не подумал, что смогу поучаствовать в этом мероприятии»

Теги сборная Франции мужское катание Адам Сяо Хим Фа кино Фигурное катание

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа посетил Каннский кинофестиваль.

Мероприятие проходит с 14 по 25 мая.

«Это было просто невероятно! Хочу выразить благодарность за приглашение подняться по знаменитым ступенькам Каннского кинофестиваля и за возможность посетить показ фильма «Птица» Андреа Арнольд.

Никогда бы не подумал, что однажды смогу поучаствовать в этом мероприятии. Спасибо вам», – написал бронзовый призер чемпионата мира-2024 Сяо Хим Фа в соцсети.

Фото: страница Адама Сяо Хим Фа.

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2 комментария
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Красавиц. Вот и началась другая жизнь.
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Адам посетил знаменитый кинофестиваль в Каннах, посмотрел на известных и популярных людей в кино и себя показал. Не всем выпадает такая удача быть приглашённым.
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