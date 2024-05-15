Александр Самарин: «Спокойно можно радоваться за соперника, если все в порядке у человека с головой. Если он понимает, где спорт, а где дружба»

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Марк Кондратюк Фигурное катание

Александр Самарин рассказал о дружбе с соперниками.

«Как можно радоваться за соперников? Спокойно можно радоваться, если все в порядке у человека с головой. Если он понимает, где спорт, а где жизнь, где дружба, где борьба, и умеет это разграничивать. Есть место и для радости.

Никогда у меня не было момента зависти, что Димка (Алиев) отобрался или Марк (Кондратюк) попал на Олимпийские игры и круто их провел. Была досада на себя, из-за того, что ты не смог сделать на льду то, что нужно было и когда нужно было.

Но при этом я радовался за них, что они смогли себя преодолеть и справились лучше, чем ты. И на дружбу, на общение это никак не влияло и не влияет.

Я очень рад, что они смогли сделать то, что не смог сделать я. Это круто», – сказал Самарин в подкасте «Произвольная программа». 

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3 комментария
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Тут спасибо ребятам Соколовской и Рукавицына, показывают очень хороший пример дружбы в мужском ФК. Понимаю, что кому-то интереснее и выгоднее сталкивание лбами, но мне такой дружеский подход гораздо приятнее. Надеюсь, что и в женской одиночке обиды и вражда позади
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Очень приятный Саша парень!
Удачи ему!
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Самарин обаятельный и душевный молодой человек, всегда видно было, как он искренне радуется за других.
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