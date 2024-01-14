Татьяна Мишина о чемпионате Европы: «Хендрикс прощали какие‑то вещи, видна была тенденция, что судьи не будут к ней сильно придираться»

Татьяна Мишина оценила итоги чемпионата Европы-2024 в женском катании.

Победу одержала Луна Хендрикс из Бельгии, второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова, третье место заняла еще одна бельгийка Нина Пинзарроне.

– У девушек на чемпионате Европы получился закономерный итоговый результат. Ожидалось, что Хендрикс выиграет, хоть у нее и было достаточно помарок. Губанова – молодец, хорошо справилась с короткой и произвольной программами, неплохо проявила себя. Последняя разминка была на высоком уровне, а остальные были послабее, допускали ошибки, падения, показывали недостаточно сложный контент.

Губанова должна была опередить Пинзарроне, уровень катания у Анастасии более женственный, есть и стиль, и качество. Хендрикс же прощали какие‑то вещи, видна была тенденция, что судьи не будут к ней сильно придираться. Так что все получилось ожидаемо и прогнозируемо.

– Татьяна Тарасова сказала, что медалисткам повезло, что не было российских девушек, наши фигуристки создали бы конкуренцию. Согласны с этим мнением?

– Конечно, согласна, безусловно. Наши девушки показывали бы элементы ультра‑си, это отличительная черта наших фигуристок. Постановки и композиции программ у наших фигуристок поинтереснее. Трудно говорить в сослагательном наклонении, но наши девушки всегда составляли конкуренцию, и этот раз не стал бы исключением, – сказала тренер.

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