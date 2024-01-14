Татьяна Мишина о чемпионате Европы: «Хендрикс прощали какие‑то вещи, видна была тенденция, что судьи не будут к ней сильно придираться»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Татьяна Мишина Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Нина Пинзарроне Фигурное катание

Татьяна Мишина оценила итоги чемпионата Европы-2024 в женском катании.

Победу одержала Луна Хендрикс из Бельгии, второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова, третье место заняла еще одна бельгийка Нина Пинзарроне.

– У девушек на чемпионате Европы получился закономерный итоговый результат. Ожидалось, что Хендрикс выиграет, хоть у нее и было достаточно помарок. Губанова – молодец, хорошо справилась с короткой и произвольной программами, неплохо проявила себя. Последняя разминка была на высоком уровне, а остальные были послабее, допускали ошибки, падения, показывали недостаточно сложный контент.

Губанова должна была опередить Пинзарроне, уровень катания у Анастасии более женственный, есть и стиль, и качество. Хендрикс же прощали какие‑то вещи, видна была тенденция, что судьи не будут к ней сильно придираться. Так что все получилось ожидаемо и прогнозируемо.

– Татьяна Тарасова сказала, что медалисткам повезло, что не было российских девушек, наши фигуристки создали бы конкуренцию. Согласны с этим мнением?

– Конечно, согласна, безусловно. Наши девушки показывали бы элементы ультра‑си, это отличительная черта наших фигуристок. Постановки и композиции программ у наших фигуристок поинтереснее. Трудно говорить в сослагательном наклонении, но наши девушки всегда составляли конкуренцию, и этот раз не стал бы исключением, – сказала тренер.

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