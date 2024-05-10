Ирина Роднина: «В фигурном катании важна скорость, а ее мы потеряли. Особенно в парном катании, куда пришло много элементов из танцев»

Ирина Роднина высказалась о возможных изменениях в правилах фигурного катания.

Ранее стало известно, что ISU предлагает сократить число прыжковых элементов в произвольной программе у одиночников с семи до шести, каскадов – с трех до двух (один из них может быть секвенцией).

По словам главы техкома ISU, цель состоит в том, чтобы дать больше времени для связок и хореографии.

«Честно говоря, современное фигурное катание мало вижу. У нас уже два года нормально не показывают соревнования, поэтому сложно что-то говорить. На сегодняшний день мы – простые зрители – и не очень в курсе о новых тенденциях и направлениях.

Если сравнивать прошлое фигурное катание с нынешним, то у нас были другие правила и, соответственно, другие требования, а значит, и иное судейство. Что сравнивать?

Сейчас мне не нравится система судейства. Может, я устаревший человек, но меня не устраивает. Она стала слишком профессиональной для понимания и малопонятна для зрителя. Сказать, что система судейства прибавила в объективности – затрудняюсь.

Я не судья и не могу сказать точно, что надо менять. Но, наверное, в фигурном катании важна скорость. А ее в этом виде мы потеряли. Мы приобрели много всего интересного и другого, но и много важного упустили.

Особенно в парном катании. Там пропала скорость и синхронность, а еще туда пришло очень много элементов из танцев. Мы стали терять разницу между видами спорта», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Фигурное катание хотят упростить ради популярности, но это утопия