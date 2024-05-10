Ирина Роднина: «В фигурном катании важна скорость, а ее мы потеряли. Особенно в парном катании, куда пришло много элементов из танцев»

Теги Ирина Роднина ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о возможных изменениях в правилах фигурного катания.

Ранее стало известно, что ISU предлагает сократить число прыжковых элементов в произвольной программе у одиночников с семи до шести, каскадов – с трех до двух (один из них может быть секвенцией).

По словам главы техкома ISU, цель состоит в том, чтобы дать больше времени для связок и хореографии. 

«Честно говоря, современное фигурное катание мало вижу. У нас уже два года нормально не показывают соревнования, поэтому сложно что-то говорить. На сегодняшний день мы – простые зрители – и не очень в курсе о новых тенденциях и направлениях.

Если сравнивать прошлое фигурное катание с нынешним, то у нас были другие правила и, соответственно, другие требования, а значит, и иное судейство. Что сравнивать?

Сейчас мне не нравится система судейства. Может, я устаревший человек, но меня не устраивает. Она стала слишком профессиональной для понимания и малопонятна для зрителя. Сказать, что система судейства прибавила в объективности – затрудняюсь.

Я не судья и не могу сказать точно, что надо менять. Но, наверное, в фигурном катании важна скорость. А ее в этом виде мы потеряли. Мы приобрели много всего интересного и другого, но и много важного упустили.

Особенно в парном катании. Там пропала скорость и синхронность, а еще туда пришло очень много элементов из танцев. Мы стали терять разницу между видами спорта», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Фигурное катание хотят упростить ради популярности, но это утопия

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Боже, наконец-то. Роднина про фигурное катание. Не про это вот всё - а чисто про фигурное катание. Здравые мысли, приятно читать же. Это разовая акция или так теперь можно?
+13
-4
+9
Ну в принципе верное наблюдение
+7
-4
+3
Ну так те же МГ скоро пешком ходить начнут, медленные и тяжелые, но судьи этого не видят, ставят заоблачные оценки, при этом у пар из Перьми и ХК нет проблем со скоростью, но на оценках это никак не отражается.
+9
-7
+2
Что значит не показывают? Включи окко и смотри, или одна кнопка на телевизоре?
+6
-4
+2
Ой, да, прям "потеряли". Ирина по себе судит и катанию 150 летней давности?!? Не переживайте, все в порядке со скоростью. Особенно в парном.
+4
-3
+1
Мне кажется, что у нас много фк показывают. Легко найти трансляции даже самых самых юниоров.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий