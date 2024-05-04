Роднина о словах Жулина про «полупьяных» фигуристов: «Может, если он так говорит, то надо назвать имена или фамилии?»

Теги Ирина Роднина танцы на льду Александр Жулин пары мужское катание женское катание алкоголь и спорт контент Фигурное катание

Ирина Роднина отреагировала на слова Александра Жулина о «полупьяных фигуристах».

Ранее заслуженный тренер России Жулин резко высказался о показательных прокатах спортсменов: «Там полупьяные все выступают».

«Возможно, в танцах [на льду] так и можно, в парном катании такое невозможно. И в одиночном, думаю, тоже, потому что это чревато травмами.

Может, если Жулин так говорит, то надо назвать имена или фамилии? «Популярные» фигуристы – это не имена. Это называется анонимка», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Ой, кто пил не видел, а сам не пил, ребята пили, а я рядом тулупы крутил"
0
0
0
Огласите весь список, пожалуйста....
0
0
0
Жулин, Жулин, Жулин....
0
0
0
Кроме Туктамышевой никто в подобном замечен не был.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий