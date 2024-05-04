Роднина о словах Жулина про «полупьяных» фигуристов: «Может, если он так говорит, то надо назвать имена или фамилии?»

Ирина Роднина отреагировала на слова Александра Жулина о «полупьяных фигуристах».

Ранее заслуженный тренер России Жулин резко высказался о показательных прокатах спортсменов: «Там полупьяные все выступают».

«Возможно, в танцах [на льду] так и можно, в парном катании такое невозможно. И в одиночном, думаю, тоже, потому что это чревато травмами.

Может, если Жулин так говорит, то надо назвать имена или фамилии? «Популярные» фигуристы – это не имена. Это называется анонимка», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина.