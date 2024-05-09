Валиева рассказала о прадедушках – участниках Великой Отечественной войны: «Любим, помним, гордимся»

Валиева рассказала о прадедушках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

«Идрисов Рахматулла Идрисович, 05.03.1921 года рождения – мой прадедушка.

С 20 сентября 1940 года был на службе в армии. Встретил войну на земле Латвии. Был пулеметчиком 268 стрелкового полка Прибалтийского фронта. Попал в плен.

С большой болью рассказывал, что пришлось ему пережить в плену. После войны продолжал воевать.Вернулся домой только в декабре 1946 года. Благодарим Тебя за все! Любим, помним, гордимся!

Зиннатуллин Насретдин Зиннатуллович, 10 апреля 1911 года рождения – мой прадедушка.

Был пулеметчиком в стрелковой дивизии. В составе 2-ого Украинского фронта прошел семь стран и дошел до Берлина. Был награжден Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны ІІ степени, медалью Жукова, за взятие Вены, за победу над Германией и многими другими наградами.

После 9 мая 1945 года продолжал служить и вернулся домой в декабре 1945 года. Благодарим Тебя за все! Любим, помним, гордимся!» – написала Камила Валиева в телеграм-канале.