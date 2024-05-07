Свинин о ритм-танцах под стили 50-60-70-х: «В основном тематика будет энергичной, музыка тех эпох достаточно зажигательна»

Теги танцы на льду Александр Свинин Фигурное катание

Тренер Александр Свинин высказался о теме ритм-танцев следующего сезона.

«Интересная тема, с хорошей музыкой. В основном тематика будет энергичной, музыка тех эпох достаточно зажигательна.

Думаю, ребятам нужно объяснить какие‑то вещи о том времени, и сами спортсмены изучат информацию, чтобы понять атмосферу тех лет.

Каких‑то проблем быть не должно, в прошлом году была музыка 80‑х, было интересно наблюдать за выступлениями ребят, – сказал Свинин.

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