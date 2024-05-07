Радионова о ритм-танцах под стили 50-60-70-х: «В то время было много хорошей музыки, у фигуристов будет большое изобилие образов»

Теги танцы на льду Елена Радионова Фигурное катание

Елена Радионова поделилась мнением о теме ритм-танцев следующего сезона.

Дуэты будут выступать с социальными танцами и под музыкальные стили 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.

«Это интересная тематика, в то время было много хорошей музыки, у фигуристов будет большое изобилие разных образов, которые они смогут воплотить на льду. Будет много интересных программ.

Чтобы передать образы тех лет, нужно изучить время, про которое будешь катать, посмотреть фильмы, можно спокойно вжиться в образ», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

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