Радионова – Кагановской: «Ты будешь блистать с любым партнером. У тебя все впереди!»

Теги сборная России танцы на льду женское катание Елена Радионова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Елена Радионова поддержала Василису Кагановскую после распада ее дуэта.

Накануне стало известно, что танцевальный дуэт Кагановская – Валерий Ангелопол распался после 5 лет выступлений по инициативе партнера.

«Ты прекрасная партнерша! Ты будешь блистать с любым партнером! У тебя все впереди!» – написала Радионова в комментариях к посту Кагановской.

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62 комментария

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Лия Романова
Василиса и будет блистать, яркая катальщица, и как выяснилось, адекватная умная девушка. Скорее бы достойный партнёр нашёлся для неё
+54
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Аврора кубик
Талантливого, надежного и яркого партнёра Василисе!)))
+41
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+41
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ретроградный меркурий
Ответ Wintersun
Думаю сейчас череда иностранцев начнет удочки закидывать, чтобы подцепить нашу красотку. Как бы реально не увели.
Если за границей найдётся достойный партнёр для Василисы, я за неё только порадуюсь
+44
-3
+41
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наталья Головченко
Василиса в дуэте, конечно была лучшая и я уверена, что у нее как раз все сложится, нужно только чуть-чуть потерпеть, а вот мерзкий Ангелопол, может даже не пытаться!!!
+45
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MARG-la
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Маленькая проблема-найти партнера. А потом можно и блистать.
Бог всё видит. ( надеюсь). Может быть чудо какое-то случится, и Василисе найдётся партнёр. Только обязательно достойный. Как же я расстроена! Просто в себя не могу прийти до сих пор. Столько времени я жила предвкушением ОП, а тут такое. Очень всё омрачено этой совершенно дикой выходкой Ангелопола.
+31
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Lana Kazakova
Василисе всего 17 лет, может ей смогут найти талантливого юниора, если на взрослом уровне партнёров нет?
+29
0
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Прекрасная фурия
Все вопросы воспитания нужно задать родителям Валерия. Видимо в семье такая атмосфера. Не джентельмен, чего уж там.
+29
-1
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Аврора кубик
Будет еще лучше!!! Василисе удачи!)
+27
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Wintersun
Думаю сейчас череда иностранцев начнет удочки закидывать, чтобы подцепить нашу красотку. Как бы реально не увели.
+26
0
+26
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Mari Gams
С любым не надо ) Василисе талантливой , яркой , уже опытной фигуристке нужен достойный партнёр !
Желание продолжить карьеру есть , талант и трудолюбие тоже , тренер рядом , все получится , удачи Василисе !
+27
-2
+25
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Елена Спирина
Поддержка, как никогда, сейчас нужна Василисе. Спасибо Лене и другим фигуристам, кто не остался в стороне и нашел добрые слова для девушки
+22
-1
+21
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Anneta28
Верните Чиризано, пожалуйста!!!🙏🙏🙏
+20
-1
+19
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MARG-la
Спасибо тебе, Леночка за поддержку .Василисе она сейчас нужна как никогда.Надеюсь ей эта поддержка поможет справиться с таким ударом. Пусть и у тебя, Лена, тоже всё будет отлично.
+18
-1
+17
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Алеся Ткаченко
Жаль только упущенное время.5 лет на этого козла угробила.
+16
-1
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Мила Расковалова
Пусть у Василисы всё получится. Замечательная, талантливая и партнёра ей подобающего
+13
0
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Самая цитируемая и вообще недура
Маленькая проблема-найти партнера. А потом можно и блистать.
+18
-6
+12
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ЮИ
Боюсь, Чиризано не вернётся (( но ведь есть Алешин! Может, попробовать... Знаю, что тренирует в СПб, но сейчас многие мальчики вернулись после перерыва. А Кирилл очень интересный партнёр! И не надо пары разбивать ;)
+13
-2
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MARG-la
Ответ ретроградный меркурий
Если за границей найдётся достойный партнёр для Василисы, я за неё только порадуюсь
Думаю, что всё порадуются
+13
-2
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Allairina
Я верю, что у Василисы всё впереди, что она будет блистать и радовать нас! Дай, Бог, найти хорошего талантливого и надёжного партнёра поскорее! Желаю удачи от души! 🙏
+11
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QueenAmidala
Ээээх, жаль, Дарио не вернется (
Я так ждала выхода ХЧ и КА во взрослые, особенно последних - теперь такое вот
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natali5228
Ответ 22somebody22
Комментарий скрыт
А вы зачем на спортс пришли? Ну не ходите, живите своей жизнью. Вам с чего кто-то отчитываться должен, комментировать или нет?
+10
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Светлана М
Желаю Василисе побыстрее найти нового партнера и блистать. Только надежного
+9
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MARG-la
Ответ Anneta28
Верните Чиризано, пожалуйста!!!🙏🙏🙏
А он захочет? Этот же опять работа в сундук, без ГС. Да и девочка- чешка там обеспеченная. Я, правда, не знаю, как с этим вопросом у Дарио обстоит.
+9
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Оле-Лукойе
Ответ Wintersun
Думаю сейчас череда иностранцев начнет удочки закидывать, чтобы подцепить нашу красотку. Как бы реально не увели.
А что плохого-то? Если у нас не найдётся достойного партнера, пусть будет иностранный, что за позиция собаки на сцене, Василиса достойна самого лучшего.
+8
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Михаил Михайлов
Ответ Gemma157
Ну не скажите. Ангелопол, конечно, мерзкий, но в дуэте сильным звеном был именно он..
Плюсанул не посмотрев кого. :-) Но ничего не поделаешь. С высказыванием согласен.
Каким бы не был поступок Валерия, партнёр он был великолепный. Одно только вращение, когда он на одной ноге крутит вокруг себя партнёршу, которая вниз головой в этот момент, требует не только физической силы, но и огромного мастерства.
Действительно не надо смешивать мастерство и поведение. Гений и злодейство более чем прекрасно уживаются. Хоть у Сальери спросите.
+8
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