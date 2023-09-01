Радионова – Кагановской: «Ты будешь блистать с любым партнером. У тебя все впереди!»

Елена Радионова поддержала Василису Кагановскую после распада ее дуэта.

Накануне стало известно, что танцевальный дуэт Кагановская – распался после 5 лет выступлений по инициативе партнера.

«Ты прекрасная партнерша! Ты будешь блистать с любым партнером! У тебя все впереди!» – написала в комментариях к посту .

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?