Радионова – Кагановской: «Ты будешь блистать с любым партнером. У тебя все впереди!»
Елена Радионова поддержала Василису Кагановскую после распада ее дуэта.
Накануне стало известно, что танцевальный дуэт Кагановская – Валерий Ангелопол распался после 5 лет выступлений по инициативе партнера.
«Ты прекрасная партнерша! Ты будешь блистать с любым партнером! У тебя все впереди!» – написала Радионова в комментариях к посту Кагановской.
Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?
Желание продолжить карьеру есть , талант и трудолюбие тоже , тренер рядом , все получится , удачи Василисе !
Я так ждала выхода ХЧ и КА во взрослые, особенно последних - теперь такое вот
Каким бы не был поступок Валерия, партнёр он был великолепный. Одно только вращение, когда он на одной ноге крутит вокруг себя партнёршу, которая вниз головой в этот момент, требует не только физической силы, но и огромного мастерства.
Действительно не надо смешивать мастерство и поведение. Гений и злодейство более чем прекрасно уживаются. Хоть у Сальери спросите.