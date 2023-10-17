Елена Радионова: «Из футбола можно перенять трансферные темы: cпокойно переходят, без скандалов. В танцах на льду вообще неразбериха происходит»

Елена Радионова считает, что можно ввести трансферы фигуристов на примере футбола.

«Из футбола можно перенять вот эти вот трансферные темы: что спокойно переходят в команду, без скандалов, у всех договоренности.

У нас в фигурном катании как кто перейдет – это может быть со скандалом, может [быть] еще что-то. В танцах на льду вообще неразбериха происходит.

Поэтому да, может быть, действительно какую-то систему переходов у них (из футбола – Sports.ru) взять. Там в этом плане все очень четко», – сказала бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова.