Елена Радионова: «Из футбола можно перенять трансферные темы: cпокойно переходят, без скандалов. В танцах на льду вообще неразбериха происходит»

Теги сборная России танцы на льду женское катание Елена Радионова Фигурное катание

Елена Радионова считает, что можно ввести трансферы фигуристов на примере футбола.

«Из футбола можно перенять вот эти вот трансферные темы: что спокойно переходят в команду, без скандалов, у всех договоренности.

У нас в фигурном катании как кто перейдет – это может быть со скандалом, может [быть] еще что-то. В танцах на льду вообще неразбериха происходит.

Поэтому да, может быть, действительно какую-то систему переходов у них (из футбола – Sports.ru) взять. Там в этом плане все очень четко», – сказала бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова.

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7 комментариев

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Док Аксель
Лена всего лишь жена футболиста... О трансферах в футболе у неё представление далёкое от понимания. Пусть ей супруг даст прочитать свой контракт с комментариями юриста.
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Delirium
Ответ Manowar66
в футболе и результат понятен, кто выиграл и почему а в фигурке сплошная неразбериха
То-то судей клянут почем зря каждый второй матч.
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Инна1945
Да не будет в фигурке как в футболе и хоккее. В футболе давно уже корпорации (клубы)стоят над государством. Это командная игра. Где для успеха команды и клуба покупают друг у друга игроков в зависимости от надобности. Нападающих там или защитников, вратарей. Фигурка по большей части индивидуальна. И не везде популярна. В ней или полностью сам себя обеспечивай (а содержание льда и экипировка там дороже) или терпи рабству😁
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KMR
Предлагаю ей на спортсе зарегить акк. Красивая и не очень дура.
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Kristine Kristine
Это в футболе без скандалов? Ну-ну
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