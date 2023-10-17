Елена Радионова: «Из футбола можно перенять трансферные темы: cпокойно переходят, без скандалов. В танцах на льду вообще неразбериха происходит»
Елена Радионова считает, что можно ввести трансферы фигуристов на примере футбола.
«Из футбола можно перенять вот эти вот трансферные темы: что спокойно переходят в команду, без скандалов, у всех договоренности.
У нас в фигурном катании как кто перейдет – это может быть со скандалом, может [быть] еще что-то. В танцах на льду вообще неразбериха происходит.
Поэтому да, может быть, действительно какую-то систему переходов у них (из футбола – Sports.ru) взять. Там в этом плане все очень четко», – сказала бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова.
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