Елена Радионова: «Пара Морозов – Еременко перспективная, мне они нравятся. Уверена, у них хорошее будущее»

Елена Радионова назвала танцевальный дуэт Морозов – Еременко перспективным.

– Как вам пара – на контрольных прокатах? Они недавно выступают вместе, впечатлили?

– Мне нравится эта пара, два хороших танцора, перспективные. По отдельности они тоже хорошо катались, уверена, что у этого молодого дуэта хорошее будущее в танцах.

– Что еще понравилось?

– Платья Саши Степановой, я рада видеть их с на льду после перерыва, пара высокого уровня, и он виден. Неважно, что они не выступали в прошлом сезоне, но опыт с ними, они не потеряли прогресс, который у них был, – сказала призер ЧМ-2015.

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