Елена Радионова: «Пара Морозов – Еременко перспективная, мне они нравятся. Уверена, у них хорошее будущее»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Елена Радионова Игорь Еременко контрольные прокаты Аннабель Морозов Фигурное катание

Елена Радионова назвала танцевальный дуэт Морозов – Еременко перспективным.

– Как вам пара Аннабель МорозовИгорь Еременко на контрольных прокатах? Они недавно выступают вместе, впечатлили?

– Мне нравится эта пара, два хороших танцора, перспективные. По отдельности они тоже хорошо катались, уверена, что у этого молодого дуэта хорошее будущее в танцах.

– Что еще понравилось?

– Платья Саши Степановой, я рада видеть их с Иваном Букиным на льду после перерыва, пара высокого уровня, и он виден. Неважно, что они не выступали в прошлом сезоне, но опыт с ними, они не потеряли прогресс, который у них был, – сказала призер ЧМ-2015. 

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5 комментариев

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olvl
Танцы обещают быть интересными. Это радует. Очень рада за Сашу с Иваном, и за Аннабель, что не осталась без партнёра.
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Лия Романова
мне понравились обе новые пары и Морозов/Еременко - гармоничны вместе и есть химия, и Шевченко/Ежлов - тоже здорово вместе смотрятся. Успешного сезона обеим парам
+3
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Ayla
тоже понравились! и постановки интересные, что редко
+1
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Heopsa
Ответ olvl
Танцы обещают быть интересными. Это радует. Очень рада за Сашу с Иваном, и за Аннабель, что не осталась без партнёра.
Не то что в прошлом году, когда золото ЧР пришлось давать тем, кто на ногах не стоит, потому что больше некому.
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Док Аксель
В танцах у нас всё не так печально как виделось после распада ряда пар. Образовались новые интересные пары с хорошей перспективой.
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