Елена Радионова: «Пара Морозов – Еременко перспективная, мне они нравятся. Уверена, у них хорошее будущее»
Елена Радионова назвала танцевальный дуэт Морозов – Еременко перспективным.
– Как вам пара Аннабель Морозов – Игорь Еременко на контрольных прокатах? Они недавно выступают вместе, впечатлили?
– Мне нравится эта пара, два хороших танцора, перспективные. По отдельности они тоже хорошо катались, уверена, что у этого молодого дуэта хорошее будущее в танцах.
– Что еще понравилось?
– Платья Саши Степановой, я рада видеть их с Иваном Букиным на льду после перерыва, пара высокого уровня, и он виден. Неважно, что они не выступали в прошлом сезоне, но опыт с ними, они не потеряли прогресс, который у них был, – сказала призер ЧМ-2015.
Я два дня был на контрольных прокатах. Вот 7 вещей, которые нужно срочно менять в фигурке
Стратегия делать из прокатов шоу – это правильно. Но фигуристы все равно теряют мотивацию
5 комментариев