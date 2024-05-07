Энберт о теме «социальные танцы»: «Увидим очень много разных стилей, костюмов. Мне как зрителю это нравится, а для судей работа усложняется»

Теги танцы на льду Александр Энберт Фигурное катание

Александр Энберт высказался о теме ритм-танцев нового сезона.

Дуэты будут выступать с социальными танцами и под музыкальные стили 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.

«Очень широкая тематика, много вариантов для выбора музыки. Социальные танцы подразумевают огромное количество разных вариантов. По конструкции проще, чем бальные танцы, но разнообразие огромное.

ISU продолжает некий тренд на расширение возможностей для поиска идей. И в прошлом году была довольно широкая тема, и в этом. Увидим очень много разных танцев, стилей, костюмов.

Мне как зрителю это нравится. Судьям проще, когда был обязательный танец, там легче выставить баллы за глубину дуг, чистоту исполнения шагов.

Для судей работа усложняется, а для зрителей появляется возможность увидеть интересный танец, интерпретацию темы», – сказал призер чемпионата мира в парном катании.

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1 комментарий
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С танцами на следующий сезон определились. Предложила бы на после следующий сезон рассмотреть в качестве РТ танцы народов недемократических стран. Танцы таких стран мало кто знает в мире. Проявите благородство. Отрекламируйте.
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