Плющенко о своей работе тренером: «Многие восприняли это так, будто я пришел поиграться. Видимо, примеряли мое решение на себя»

Евгений Плющенко рассказал, почему решил начать тренировать фигуристов.

– Мое решение о тренерской деятельности было осознанным, оно не было спонтанным. Но многие восприняли это так, будто я пришел поиграться в тренера, поиграться в школу фигурного катания, отнеслись к моей деятельности скептически, если не сказать негативно.

Но это была ошибка людей, которые, видимо, мое решение примеряли на себя.

– Наверное, многие думали: «Зачем Плющенко все это? Ведь у него и так все есть».

– Да, у меня действительно все есть. Но у меня еще есть мой собственный опыт, ведь я до 31 года занимался спортом на уровне высоких достижений, прошел через 17 операций – знаю, как восстанавливаться после нагрузок, как настраиваться на старт, как общаться со спортсменами.

Алексей Николаевич Мишин дал мне много знаний. Я с ним отработал больше 20 лет. Он не только меня тренировал, но и воспитывал, формировал как личность. Был мне вторым отцом.

Я ему бесконечно благодарен за все, что он дал мне. Он величайший человек. Я тоже обучаю своих спортсменов так, чтобы они были людьми, личностями, а не просто спортсменами. Мне есть что передать им при условии, что они умеют слушать тренера, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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