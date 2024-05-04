Плющенко о своей работе тренером: «Многие восприняли это так, будто я пришел поиграться. Видимо, примеряли мое решение на себя»

Теги Евгений Плющенко Алексей Мишин Академия Плющенко Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал, почему решил начать тренировать фигуристов.

– Мое решение о тренерской деятельности было осознанным, оно не было спонтанным. Но многие восприняли это так, будто я пришел поиграться в тренера, поиграться в школу фигурного катания, отнеслись к моей деятельности скептически, если не сказать негативно.

Но это была ошибка людей, которые, видимо, мое решение примеряли на себя. 

– Наверное, многие думали: «Зачем Плющенко все это? Ведь у него и так все есть».

– Да, у меня действительно все есть. Но у меня еще есть мой собственный опыт, ведь я до 31 года занимался спортом на уровне высоких достижений, прошел через 17 операций – знаю, как восстанавливаться после нагрузок, как настраиваться на старт, как общаться со спортсменами.

Алексей Николаевич Мишин дал мне много знаний. Я с ним отработал больше 20 лет. Он не только меня тренировал, но и воспитывал, формировал как личность. Был мне вторым отцом.

Я ему бесконечно благодарен за все, что он дал мне. Он величайший человек. Я тоже обучаю своих спортсменов так, чтобы они были людьми, личностями, а не просто спортсменами. Мне есть что передать им при условии, что они умеют слушать тренера, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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12 комментариев
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Никто бы не подумал скептически, если бы Плющенко не начал свою тренерскую деятельность с попыток сорвать куш с работы и успехов другого тренерского штаба. Вырасти своих и станешь уважаемым тренером.
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Мы думали, что крыша прохудилась у здания академии, а главный съезд крыши в заведении пропустили🤓
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Никто пока не спешит к Женечке в межсезонье.. вот, напоминает о себе..
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Помимо включения в таблицу госкоучшей, каковы реальные тренерские успехи Плющенко?
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А ты что, не играешься?
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Евгения в тренерство привело тщеславие, охотно верю, что окупаемость важна, но не настолько. Любит Евгений дифирамбы и оды в свою честь. Возможно ключ к успеху банален- любить фигурное катание в себе, а не себя в фигурном катании.
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Ну какое тут баловство, бизнес и ничего личного..))
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Ответ Мороженко
Как только кто-то перейдёт первая будете вопить "переманили"
уже нечем переманивать, уже все их знают.. так бы парни могли какие-то перейти, но не идут к ОЧ.
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Ответ katyanola
Никто бы не подумал скептически, если бы Плющенко не начал свою тренерскую деятельность с попыток сорвать куш с работы и успехов другого тренерского штаба. Вырасти своих и станешь уважаемым тренером.
А начал он вообще с работы с Аделиной Сотниковой. Планы были самые наполеоновские.
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