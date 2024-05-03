Катарина Гербольдт: «На чемпионате Европы Москвина принесла шампанское со словами: «Ребят, отметьте». Мы пришли в номер, посмотрели на бутылки и легли спать»

Теги Катарина Гербольдт Тамара Москвина сборная России Александр Жулин Советский спорт Фигурное катание

Гербольдт оценила слова Жулина про «полупьяных» фигуристов на показательных.

«Почему на показательных все катаются как куски говна? Там полупьяные все выступают», – заявил Александр Жулин в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».

«Не знаю, ему виднее. Когда я каталась, такого не было. Я сейчас отдалилась от тех, кто выступает на показательных, поэтому не знаю, изменилось ли что-то. Сейчас я работаю с совсем юными спортсменами, которые не употребляют алкоголь. Как дорастут – расскажу.

Я сама очень любила показательные выступления, которые были не на соревнованиях, то есть когда тебя отдельно пригласили. На чемпионатах мира и Европы я не шибко жаловала выступать на показательных. Может быть, это связано с тем, что другая ответственность. Хотя в целом мне нравилось кататься в шоу. Недавно поймала себя на мысли, что именно по этому я скучаю.  

Вы знаете, у меня никогда не было мысли выпить на соревнованиях. У меня в семье никогда ничего не запрещалось. У нас всегда стоял вопрос так, что если мне хочется чего-то, то я могла об этом попросить и мы вместе это попробуем. И из-за такого подхода мне в целом и не хотелось даже пить. Пьют в основном те, кому запрещают. Как мы знаем, запретный плод всегда сладок.

У меня был один интересный случай на чемпионате Европы. Тамара Николаевна Москвина принесла бутылку шампанского, когда мы заняли четвертое место. Она принесла каждому по бутылке со словами: «Ребят, отметьте». Мы пришли в номер, посмотрели на эти бутылки и легли спать. Потом мы это швейцарское шампанское просто привезли домой к родителям.

Я всегда была настолько вымотана после выступлений, что хотелось просто выспаться. Чаще всего накануне выступления я буквально катала программу во сне. Когда не запрещают пить, то даже и не хочется. А когда тебе все запрещают, смотрят за тобой, то именно это и хочется сделать», — сказала Гербольдт.

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