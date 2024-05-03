Катарина Гербольдт: «На чемпионате Европы Москвина принесла шампанское со словами: «Ребят, отметьте». Мы пришли в номер, посмотрели на бутылки и легли спать»

Гербольдт оценила слова Жулина про «полупьяных» фигуристов на показательных.

«Почему на показательных все катаются как куски говна? Там полупьяные все выступают», – заявил Александр Жулин в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».

«Не знаю, ему виднее. Когда я каталась, такого не было. Я сейчас отдалилась от тех, кто выступает на показательных, поэтому не знаю, изменилось ли что-то. Сейчас я работаю с совсем юными спортсменами, которые не употребляют алкоголь. Как дорастут – расскажу.

Я сама очень любила показательные выступления, которые были не на соревнованиях, то есть когда тебя отдельно пригласили. На чемпионатах мира и Европы я не шибко жаловала выступать на показательных. Может быть, это связано с тем, что другая ответственность. Хотя в целом мне нравилось кататься в шоу. Недавно поймала себя на мысли, что именно по этому я скучаю.

Вы знаете, у меня никогда не было мысли выпить на соревнованиях. У меня в семье никогда ничего не запрещалось. У нас всегда стоял вопрос так, что если мне хочется чего-то, то я могла об этом попросить и мы вместе это попробуем. И из-за такого подхода мне в целом и не хотелось даже пить. Пьют в основном те, кому запрещают. Как мы знаем, запретный плод всегда сладок.

У меня был один интересный случай на чемпионате Европы. Тамара Николаевна принесла бутылку шампанского, когда мы заняли четвертое место. Она принесла каждому по бутылке со словами: «Ребят, отметьте». Мы пришли в номер, посмотрели на эти бутылки и легли спать. Потом мы это швейцарское шампанское просто привезли домой к родителям.

Я всегда была настолько вымотана после выступлений, что хотелось просто выспаться. Чаще всего накануне выступления я буквально катала программу во сне. Когда не запрещают пить, то даже и не хочется. А когда тебе все запрещают, смотрят за тобой, то именно это и хочется сделать», — сказала .