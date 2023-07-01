Катарина Гербольдт: «На ЧР-2010 я должна была отобраться на Олимпиаду. Не могла понять, как вышло, что в прошлом году я была первым номером, а тут – никто и нигде»

Фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, почему в 2010-м перешла в парное катание.

«Все началось с моего последнего чемпионата России в качестве одиночницы. Там, по своим представлениям, я должна была отобраться на Олимпиаду-2010. Помимо того, что я не отобралась на Олимпиаду (заняла девятое место), я даже не попала в сборную. Не могла понять, как так вышло, что в прошлом году я была, по сути, первым номером, а тут – никто и нигде. Настолько я стала хуже? Нет. Настолько лучше были все остальные? Тоже нет.

Внутри была пустота. Думала я о том, что следующая Олимпиада через четыре года. Сколько лет будет мне и сколько этим молодым девочкам? Я прекрасно понимала, что они более здоровые и работоспособные. При одинаковом прокате нормально, что молодым всегда дают дорогу. Есть опыт, но это никогда не преимущество. На моей стороне нет ни одного плюса. И для чего вообще продолжать кататься?

Светлана Владимировна Соколовская сказала позвонить ей, как я приму решение. Это был Новый год, я осталась дома, в Питере.

Тогда мне позвонила хореограф Таня Дручинина, с которой я работала еще у Мишина. Сказала, что у Саши ( ) проблемы с партнершей и нам надо попробоваться. Это был какой-то бред. Мне 20 лет, какое парное катание? Но зачем-то я пришла. Попробовали банальные поддержки – получилось вроде неплохо.

На этом расстались, я уехала в . Решила покататься до конца сезона, не могла бросить одним днем. Готовилась к Финалу Кубка России – при успешном выступлении там Светлане Владимировне пообещали взять меня в сборную.

Каждый день начала звонить Дручинина – звать в пары. «Тамара Николаевна (Москвина) верит, она в тебе это видит». Потом Саша звонил, мол, Катя, давай, мы давно друг друга знаем. Потом начала звонить сама Тамара Николаевна, а ей в принципе тяжело отказать. Она человек, который точно знает, чего хочет и как этого добиться. Она звонила каждый божий день. Я находила тысячу причин сказать нет, а она – две тысячи причин сказать да. Потом она начала звонить Соколовской.

В общем, Тамара Николаевна в хорошем смысле слова достала нас так, что я отключала телефон, а она начала звонить моей маме. Она была просто как танк, который не видит препятствий», – сказала .