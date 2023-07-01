Катарина Гербольдт: «На ЧР-2010 я должна была отобраться на Олимпиаду. Не могла понять, как вышло, что в прошлом году я была первым номером, а тут – никто и нигде»

Теги Катарина Гербольдт Тамара Москвина сборная России Ванкувер-2010 Александр Энберт пары женское катание Фигурное катание

Фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, почему в 2010-м перешла в парное катание.

«Все началось с моего последнего чемпионата России в качестве одиночницы. Там, по своим представлениям, я должна была отобраться на Олимпиаду-2010. Помимо того, что я не отобралась на Олимпиаду (заняла девятое место), я даже не попала в сборную. Не могла понять, как так вышло, что в прошлом году я была, по сути, первым номером, а тут – никто и нигде. Настолько я стала хуже? Нет. Настолько лучше были все остальные? Тоже нет.

Внутри была пустота. Думала я о том, что следующая Олимпиада через четыре года. Сколько лет будет мне и сколько этим молодым девочкам? Я прекрасно понимала, что они более здоровые и работоспособные. При одинаковом прокате нормально, что молодым всегда дают дорогу. Есть опыт, но это никогда не преимущество. На моей стороне нет ни одного плюса. И для чего вообще продолжать кататься?

Светлана Владимировна Соколовская сказала позвонить ей, как я приму решение. Это был Новый год, я осталась дома, в Питере.

Тогда мне позвонила хореограф Таня Дручинина, с которой я работала еще у Мишина. Сказала, что у Саши (Энберта) проблемы с партнершей и нам надо попробоваться. Это был какой-то бред. Мне 20 лет, какое парное катание? Но зачем-то я пришла. Попробовали банальные поддержки –  получилось вроде неплохо.

На этом расстались, я уехала в Москву. Решила покататься до конца сезона, не могла бросить одним днем. Готовилась к Финалу Кубка России – при успешном выступлении там Светлане Владимировне пообещали взять меня в сборную.

Каждый день начала звонить Дручинина – звать в пары. «Тамара Николаевна (Москвина) верит, она в тебе это видит». Потом Саша звонил, мол, Катя, давай, мы давно друг друга знаем. Потом начала звонить сама Тамара Николаевна, а ей в принципе тяжело отказать. Она человек, который точно знает, чего хочет и как этого добиться. Она звонила каждый божий день. Я находила тысячу причин сказать нет, а она – две тысячи причин сказать да. Потом она начала звонить Соколовской.

В общем, Тамара Николаевна в хорошем смысле слова достала нас так, что я отключала телефон, а она начала звонить моей маме. Она была просто как танк, который не видит препятствий», – сказала Гербольдт.

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3 комментария

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tull
ЧР 2009. Треть место после Сотниковой и Туктамышевой. 149 баллов. Через год 136 баллов и девятое место. Набрала бы 149 сталы бы не на много выше, седьмой. Может после периода безрыбья начали появляться сильные спортсменки?? Гербольд перестали грибовать поддерживать, одно дело когда ты слабая но кроме тебя мало кто есть, а другое дело когда ты слабая и есть сильная молодежь.
+5
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Девушка Безимени
риторические вопросы
0
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