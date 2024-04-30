Бойкова исполнила тройной прыжок после четверного выброса

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский ледовые шоу Фигурное катание

Александра Бойкова исполнила тройной прыжок после четверного выброса.

Бойкова и Дмитрий Козловский приняли участие в туре команды Этери Тутберидзе. Сегодня состоялось заключительное шоу в Чебоксарах. 

Фигуристы исполнили четверной выброс сальхов, а после приземления партнерша сделала прыжок тройной сальхов. 

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11 комментариев
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Двигатели и прыгатели.
Молодцы!
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Александра бесстрашная! Смотрится выброс потрясающе!
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Ребята не стоят на месте, продвигают наше ФК
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Во Саша даёт! Смотрится безумно красиво! Молодцы!
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Молодцы Саша и Дима ! Накатать и в программе чисто сделать , удачи !
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Пошла по пути Алены Савченко.
Может и дойдет, а может и нет.
У той была идея-фикс с выбросом 3А,
но на ОИ-18 она от него отказалась и выиграла золото.
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Аккуратнее, Саша, береги себя. Будь осторожна на выбросах.
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При такой атмосфере, на кураже Саша сделала 4-й выброс, пусть и с касанием рукой, а потом и тройной прыжок следом. Молодчина ! БК настроены на усложнение программы элементами ультра-си и непременно этого добьются и сделают на соревнованиях в новом сезоне. Удачи !
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Уже прогресс . Сначала падала , а теперь иногда чисто прыгает , иногда с касанием рукой . Ребята - гиганты . Добьют это четвертной выброс . Удачи и здоровья !
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Сумасшедший выброс и от эмоций потом тройной прыжок...
Бесстрашная Саша!
Дима, береги её, делай выбросы аккуратно.
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