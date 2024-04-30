Александра Бойкова исполнила тройной прыжок после четверного выброса.

Бойкова и Дмитрий Козловский приняли участие в туре команды Этери Тутберидзе. Сегодня состоялось заключительное шоу в Чебоксарах.

Фигуристы исполнили четверной выброс сальхов, а после приземления партнерша сделала прыжок тройной сальхов.