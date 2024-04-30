Бойкова исполнила тройной прыжок после четверного выброса
Александра Бойкова исполнила тройной прыжок после четверного выброса.
Бойкова и Дмитрий Козловский приняли участие в туре команды Этери Тутберидзе. Сегодня состоялось заключительное шоу в Чебоксарах.
Фигуристы исполнили четверной выброс сальхов, а после приземления партнерша сделала прыжок тройной сальхов.
Молодцы!
Может и дойдет, а может и нет.
У той была идея-фикс с выбросом 3А,
но на ОИ-18 она от него отказалась и выиграла золото.
Бесстрашная Саша!
Дима, береги её, делай выбросы аккуратно.