Софья Леонтьева и Даниил Горелкин получили звания мастеров спорта России

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание Федерация фигурного катания Москвы Роман Запорожец Софья Леонтьева Даниил Горелкин Фигурное катание

Фигуристам Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающим в танцах на льду, присвоены звания мастеров спорта России.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Москвы. В минувшем сезоне дуэт занял пятое место на чемпионате страны и четвертое на Спартакиаде. 

Также звание мастеров спорта получили фигуристы Роман Запорожец и Кирилл Сарновский.

«Мы вами очень гордимся! Желаем новых успехов и громких побед! Спасибо тренерским штабам за проделанную работу!» – говорится в сообщении федерации.

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7 комментариев
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Соня, поздравляю! Жду на льду!
Даниил, поздравляю!
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Ребятам поздравления. вот и работа федерациии ФК Москвы.
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Поздравления ребятам! Пара Софья Леонтьева и Даниил Горелкин восхитила нас в этом сезоне, новых прекрасных программ им и успехов!
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Звание мастеров нашли своих обладателей. Соне и Дане поздравления. Удачи и успехов в новом сезоне !
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Поздравляю Софью и Даниила, они отлично выступали в этом сезоне.
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Кроме России дают ещё звания:)) хаха сема Уно условный или сизерон
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поздравляем ребят
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