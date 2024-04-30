Софья Леонтьева и Даниил Горелкин получили звания мастеров спорта России

Фигуристам Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающим в танцах на льду, присвоены звания мастеров спорта России.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Москвы. В минувшем сезоне дуэт занял пятое место на чемпионате страны и четвертое на Спартакиаде.

Также звание мастеров спорта получили фигуристы Роман Запорожец и Кирилл Сарновский.

«Мы вами очень гордимся! Желаем новых успехов и громких побед! Спасибо тренерским штабам за проделанную работу!» – говорится в сообщении федерации.