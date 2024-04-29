Татьяна Тарасова: «Хотела бы, чтобы Россия была допущена на все соревнования в мире. Без этого нам сложно, но мы стараемся и держимся»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Тарасова считает, что российскому спорту сложно без международных соревнований.

«Не думала, что бы я изменила в российском спорте. Хотела бы, чтобы он развивался, и Россия была допущена на все соревнования в мире. Без этого нам сложно, но мы стараемся и держимся. Развиваемся, хотя нам тяжело.

Пока непросто определить, отстаем мы или нет. Когда Россию допустят, то будем знать, где мы. Сейчас очень трудно оценивать уровень спорта. А так, Россия всегда была спортивной страной и остается такой», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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5 комментариев
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Когда-нибудь допустят... Но не скоро, к сожалению.
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Сколько можно уже причитать по этому поводу?
Молчите громче, больше толку будет.
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ТАТ совсем скучно, но хоть бы кто-нибудь подсказал ей что достало нытьё.
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После 2050 года допустят. Ждать осталось совсем чуть-чуть.)
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