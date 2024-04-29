Татьяна Тарасова: «Хотела бы, чтобы Россия была допущена на все соревнования в мире. Без этого нам сложно, но мы стараемся и держимся»

Тарасова считает, что российскому спорту сложно без международных соревнований.

«Не думала, что бы я изменила в российском спорте. Хотела бы, чтобы он развивался, и Россия была допущена на все соревнования в мире. Без этого нам сложно, но мы стараемся и держимся. Развиваемся, хотя нам тяжело.

Пока непросто определить, отстаем мы или нет. Когда Россию допустят, то будем знать, где мы. Сейчас очень трудно оценивать уровень спорта. А так, Россия всегда была спортивной страной и остается такой», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.