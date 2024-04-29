Даниелян об итогах сезона: «Сомнительно, но не окей. Хочу верить, что я сильный человек и что дальше буду становиться только лучше»

Фигурист Артур Даниелян назвал сомнительными итоги своего сезона.

В апреле 20-летний спортсмен занял второе место на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

– Сезон завершен. Как бы вы его оценили?

– Сомнительно, но не окей. Были трудности, было достаточно проблем, которые нужно было долго решать. Я сейчас говорю о некоторых травмах.

– Мы с вами об этом уже говорили, вы не хотите вдаваться в подробности.

– Да. И это не травма спины, не травма колена, как пишут. Это все уже в прошлом. Колено у меня прооперировано в 2022 году. Это другая проблема, вылезла только в начале этого сезона. Но я рад, что именно на этом старте у меня получилось больше, чем на любом другом. Очень надеюсь, что к следующему сезону я подойду в еще большей готовности и с большей концентрацией, чтобы выдавать наиболее чистые прокаты.

– На чемпионате Санкт-Петербурга вы говорили, что чувствуете, что черная полоса скоро закончится. На этом турнире у вас есть медаль. Можно сказать, что белая полоса уже началась?

– Я искренне на это надеюсь и верю в это. Потому что вот эту медаль и медаль, которая была у меня на одном из этапов Кубка Санкт-Петербурга, хочется просто в рамочку поставить и на стену повесить. Это очень дорогие для меня медали, особенно эта. Потому что последний раз я стоял на пьедестале на чемпионате Европы (Даниелян является серебряным призером ЧЕ-2020 – Sports).

Четыре года прошло, и это тяжело, когда ты столько времени находишься в каких-то личных проблемах. Лично я горжусь собой, что я смог, продолжаю бороться. Значит, я не бесхарактерный, у меня есть стержень. Хочу верить, что я сильный человек и что дальше буду становиться только лучше, – сказал Даниелян.