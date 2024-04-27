Димитриев после победы на турнире в Петербурге: «Этот сезон стал для меня лучшим»

Фигурист Арсений Димитриев оценил победу на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

26 апреля Димитриев выиграл турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга, набрав 262,43 балла в сумме. Вторым стал Артур Даниелян (257,99), третьим – Александр Мельников (257,59).

«Я рад, что исполнил весь задуманный контент и выполнил разряд.

Этот сезон стал для меня лучшим. Ведь я вышел в мастера, начал соревноваться на новом уровне. Хотя и знаком давно со многими ребятами, которые тоже перешли, так что конкуренты в основном не новые.

Я слежу и за юниорскими соревнованиями. Но у мастеров конкуренция получше, смотреть интереснее», - сказал Димитриев, который тренируется в группе Кирилла Давыденко.

В этом сезоне спортсмен занимал девятое место на этапе Гран-при России в Самаре и седьмое в Красноярске.