Димитриев после победы на турнире в Петербурге: «Этот сезон стал для меня лучшим»

Теги сборная России мужское катание Арсений Димитриев Турнир на призы ФФК Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигурист Арсений Димитриев оценил победу на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

 

26 апреля Димитриев выиграл турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга, набрав 262,43 балла в сумме. Вторым стал Артур Даниелян (257,99), третьим – Александр Мельников (257,59).

«Я рад, что исполнил весь задуманный контент и выполнил разряд.

Этот сезон стал для меня лучшим. Ведь я вышел в мастера, начал соревноваться на новом уровне. Хотя и знаком давно со многими ребятами, которые тоже перешли, так что конкуренты в основном не новые.

Я слежу и за юниорскими соревнованиями. Но у мастеров конкуренция получше, смотреть интереснее», - сказал Димитриев, который тренируется в группе Кирилла Давыденко. 

В этом сезоне спортсмен занимал девятое место на этапе Гран-при России в Самаре и седьмое в Красноярске.

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Ещё раз с победой Арсения! Соперники были достойные. Удачи и прогресса Арсению в следующем сезоне.
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