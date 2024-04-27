Мельников о бронзе на турнире в Петербурге: «Я выходил на прокат с отличным настроением. Хотелось сделать все – аж четверной аксель»

Теги Хавьер Фернандес сборная России сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю сборная Испании Евгений Семененко Владислав Дикиджи Александр Мельников Турнир на призы ФФК Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигурист Александр Мельников высказался о бронзе на турнире в Петербурге.

Накануне Мельников занял третье место в турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга, набрав 257,59 балла. Победил Арсений Димитриев, вторым стал Артур Даниелян.

«Я выходил на прокат с отличным настроением. Хотелось сделать все – аж четверной аксель! У меня вообще к концу сезона обычно открывается второе дыхание, и я могу прыгать даже лучше, чем в сезоне. Вот и сейчас появилось.

Я весь сезон катался по мастерам. Мы с тренером так решили, и я считаю, выбор был верный. Ведь когда ты катаешься среди взрослых, смотришь на них вблизи и стараешься достичь их уровня. И в итоге этот прокат – самый яркий момент моего сезона. Все было не зря!

На новый сезон мы оставим короткую программу, а произвольную сменим. Сейчас активно ищем музыку», – сказал Мельников, который тренируется в группе Виктории Буцаевой.

Также спортсмен назвал своих спортивных кумиров.

«Мои кумиры – Юзуру Ханю и Хавьер Фернандес. Часто пересматриваю их выступления. Они для меня особенные фигуристы, которым хочется подражать. Из наших ребят нравятся Влад Дикиджи и Женя Семененко. Они оба лучшие, и я рад с ними соревноваться», – отметил Мельников.

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