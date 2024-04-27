Даниелян о серебре на турнире в Петербурге: «Смешанные чувства. Жаль, что не выполнил все задуманное в прокате»

Артур Даниелян высказался о серебре на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

26 апреля Даниелян занял итоговое второе место на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Он лидировал после короткой программы, но в произвольной стал шестым.

«Первые эмоции после выхода со льда: облегчение и одновременно обидно, местами радостно. Смешанные чувства.

Жаль, что не выполнил все задуманное в прокате. Планировал ведь исполнить два лутца (один в каскаде). Хотел, чтобы прокат чисто визуально был достойным, чтобы я его потом пересматривал. У меня проскочила мысль, что лимит исчерпан», – сказал серебряный призер чемпионата Европы-2020 Даниелян.