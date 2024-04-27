Даниелян о серебре на турнире в Петербурге: «Смешанные чувства. Жаль, что не выполнил все задуманное в прокате»

Теги сборная России мужское катание Артур Даниелян Турнир на призы ФФК Санкт-Петербурга Фигурное катание

Артур Даниелян высказался о серебре на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

26 апреля Даниелян занял итоговое второе место на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Он лидировал после короткой программы, но в произвольной стал шестым.

«Первые эмоции после выхода со льда: облегчение и одновременно обидно, местами радостно. Смешанные чувства.

Жаль, что не выполнил все задуманное в прокате. Планировал ведь исполнить два лутца (один в каскаде). Хотел, чтобы прокат чисто визуально был достойным, чтобы я его потом пересматривал. У меня проскочила мысль, что лимит исчерпан», – сказал серебряный призер чемпионата Европы-2020 Даниелян.

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2 комментария
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Сделать второй Лутц после неудачи на первом это дорогого стоит!
Обидно только за аксель!
В целом хороший старт получился.
Два 4ых лутца в двух программах- хороший результат!
Удачи в следующем сезоне)
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Теперь все планы и задачи надо будет решать в новом сезоне Артуру.
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