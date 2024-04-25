«Кто это – Андреасян? Не верю в хорошую экранизацию». Тарасова о художественном фильме про Костомарова

Татьяна Тарасова не верит в хорошую экранизацию про Романа Костомарова.

Сообщалось, что режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм о жизни олимпийского чемпиона в танцах на льду Костомарова.

«Кто это – Андреасян? Нет, не верю в хорошую экранизацию», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

В 2023 году Костомаров перенес ампутации на руках и ногах из-за осложнений после пневмонии. Впоследствии он вернулся на лед, выступая в шоу.

В 2024-м в российском прокате вышла документальная картина «Роман Костомаров: рожденный дважды».

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