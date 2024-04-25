«Кто это – Андреасян? Не верю в хорошую экранизацию». Тарасова о художественном фильме про Костомарова

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров кино Фигурное катание

Татьяна Тарасова не верит в хорошую экранизацию про Романа Костомарова.

Сообщалось, что режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм о жизни олимпийского чемпиона в танцах на льду Костомарова.

«Кто это – Андреасян? Нет, не верю в хорошую экранизацию», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

В 2023 году Костомаров перенес ампутации на руках и ногах из-за осложнений после пневмонии. Впоследствии он вернулся на лед, выступая в шоу.

В 2024-м в российском прокате вышла документальная картина «Роман Костомаров: рожденный дважды».

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил

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11 комментариев
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Здесь Тарасова абсолютно права. Этот человек непонятно как, давно присосался к бюджетным деньгам. Не сняв ни одного хорошего фильма.
Жаль, что семья Костомарова согласилась.
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Андреасян и хорошо ... Это две параллельные прямые
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Ну кто теперь не знает многостаночника Сарика? Безусловно будет шедевр, даже сомнений нет. Только интересно, кто будет в главной роли : косой или лопоухий? Хотя у него достаточно "звёзд".
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Ответ Варлампий Варлампий
Непрощенный с Нагиевым - мощная же работа армянского мигранта
У Нагиева в кино только одна работа - это у Ю.Мороза " Каменская". Всё остальное - это Задов в большей или меньшей степени.
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Ответ Mila Mila
У Нагиева в кино только одна работа - это у Ю.Мороза " Каменская". Всё остальное - это Задов в большей или меньшей степени.
В "Каменской" он классный. Очень обаятельный
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Ответ Kareglazaya
В "Каменской" он классный. Очень обаятельный
а дальше - только Задов : и в кино, и на сцене.
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Ответ Варлампий Варлампий
Проблема в том, что бабушка осталась в прошлом, теперь новая плеяда режиссеров, пусть даже и носатики среди них есть, но в обойме имеющие мощные работы. А спроси у бабушки, кто бы справился, она называла бы дедов из 50-х, вроде Михалкова, потому что морально уже отстала от жизни
Не позорьтесь так откровенно. Анреасян и Режиссер - два разных берега.
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