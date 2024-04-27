«Как вам наш кантилевер?» Трусова и Загитова показали совместный элемент на шоу

Серебряный олимпийский призер по фигурному катанию Александра Трусова и олимпийская чемпионка Алина Загитова показали, как исполняют кантилевер.

27 апреля фигуристки участвовали в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Нижнем Новгороде.

«Как вам наш с Алиной кантилевер?» – написала Трусова, опубликовав видео в телеграм-канале.

«Так все и было, только в момент кантилевера я думала о том, как бы не врезаться в Сашу», – написала Загитова под видео.

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