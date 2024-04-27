«Как вам наш кантилевер?» Трусова и Загитова показали совместный элемент на шоу

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный олимпийский призер по фигурному катанию Александра Трусова и олимпийская чемпионка Алина Загитова показали, как исполняют кантилевер.

27 апреля фигуристки участвовали в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Нижнем Новгороде.

«Как вам наш с Алиной кантилевер?» – написала Трусова, опубликовав видео в телеграм-канале.

«Так все и было, только в момент кантилевера я думала о том, как бы не врезаться в Сашу», – написала Загитова под видео.

ВИДЕО

12 комментариев
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Очень круто! Молодцы девчонки!
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Здорово, красивый элемент!
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Какие же Алина и Саша красотки! Здорово! А Алина, молодец, не побоялась сделать с Сашей её коронный элемент.
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Сашина коронка кантилевер. И вместе с Алиной сделали красиво. Молодцы !
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Неожиданный дуэт, и этим ещё более привлекателен, девчонки красавицы!
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Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
Мы, Николай Второй?)))
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класс
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Очень глубокий и красивый кантилевер у Алины с Сашей!Уже не впервые на шоу делают кантилевер он у них получается самым глубоким и долгим, в Тольятти тоже было красиво исполнено !
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Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
Как же вам тяжело жить на свете...
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Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
У Шомы очень часто в последнее время кантилевер гораздо хуже в плане качества, чем у Трусовой
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