Валиева поблагодарила за поздравления с 18-летием: «Я никогда еще не чувствовала такое количество любви и поддержки! Обнимаю всех вас»

Теги сборная России фото женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения.

26 апреля российской фигуристке исполнилось 18 лет.

«Спасибо всем огромное за такое невероятное количество поздравлений и самых искренних пожеланий в мой день рождения.

Я никогда еще не чувствовала такое количество любви и поддержки! Обнимаю всех вас», – написала Валиева, опубликовав пост на русском, английском и китайском языках.

16 комментариев
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Ответ Инна Плотникова
Камила, ты солнышко! Просто свети!!! Пусть твой путь будет светлым и радостным в дальнейшем!!!
Для меня лично Камила это гордость, красота и талант!
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+7
Камила, ты солнышко! Просто свети!!! Пусть твой путь будет светлым и радостным в дальнейшем!!!
+12
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С прошедшим, Камила! Ждем тебя на шоу в Китае!
+8
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Камила - умничка, всегда с благодарностью относится к добрым, искренним людям, за это её и любят, и за то что она благодарна судьбе, не смотря на все трудности, умеет радоваться мелочам, никому не завидует, потому что знает цену своему таланту.
+7
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+4
Очень красивая, искренняя девушка. Желаю ей полного успеха в жизни. Я знаю, что она снова будет выступать в фигурном катании.
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Новости о Камиле подрывают пятые точки знаем кого. С днюхой и спасибо! 😊
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+1
Даже не верится, что Камиле уже 18
+1
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Комментарий удален модератором
Ответ Gemma157
Загитова поздравила Камилу?
А должна ?
+3
-3
0
Ответ Gemma157
Загитова поздравила Камилу?
Конечно, нет. Щ и Трусова тоже не сделали. Это плохое отражение их характера.
+1
-1
0
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