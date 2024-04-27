Валиева поблагодарила за поздравления с 18-летием: «Я никогда еще не чувствовала такое количество любви и поддержки! Обнимаю всех вас»
Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения.
26 апреля российской фигуристке исполнилось 18 лет.
«Спасибо всем огромное за такое невероятное количество поздравлений и самых искренних пожеланий в мой день рождения.
Я никогда еще не чувствовала такое количество любви и поддержки! Обнимаю всех вас», – написала Валиева, опубликовав пост на русском, английском и китайском языках.