Валиева поблагодарила за поздравления с 18-летием: «Я никогда еще не чувствовала такое количество любви и поддержки! Обнимаю всех вас»

Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения.

26 апреля российской фигуристке исполнилось 18 лет.

«Спасибо всем огромное за такое невероятное количество поздравлений и самых искренних пожеланий в мой день рождения.

Я никогда еще не чувствовала такое количество любви и поддержки! Обнимаю всех вас», – написала Валиева, опубликовав пост на русском, английском и китайском языках.